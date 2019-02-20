Родители избили пятиклассника в школе за издевательства над их детьми

11:21

В городе Большой Камень в Приморье родители устроили расправу над пятиклассником, систематически издевавшимся над их детьми, пишет "Интерфакс".

По данным агентства, расследованием инцидента занялась прокуратура Приморья и департамент образования администрации края.

"Утром в среду в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми", - цитирует агентство свой источник. О том, насколько сильно пострадал школьник, не сообщается.

Отмечается, что ранее родители неоднократно обращались с заявлениями в полицию и администрацию школы с требованием оградить их детей от хулиганских выходок пятиклассника.

Как пишет издание Deita.ru, пятиклассник приходит на занятия с ножом, издевается над детьми и портит их вещи, устраивает драки. В частности, ранее он сильно ударил в живот свою одноклассницу. Она оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезенки, ей требуется операция. Родители мальчика лишены родительских прав, он воспитывается бабушкой.

Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося, а также проверит деятельность образовательного учреждения. Также прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

В свою очередь в пресс-службе администрации Приморского края сообщили, что департамент образования и науки Приморья взял на контроль ситуацию в школе Большого Камня, проводится проверка.