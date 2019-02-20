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Родители избили пятиклассника в школе за издевательства над их детьми

11:21 20.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В городе Большой Камень в Приморье родители устроили расправу над пятиклассником, систематически издевавшимся над их детьми, пишет "Интерфакс".

По данным агентства, расследованием инцидента занялась прокуратура Приморья и департамент образования администрации края.

"Утром в среду в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми", - цитирует агентство свой источник. О том, насколько сильно пострадал школьник, не сообщается. 

Отмечается, что ранее родители неоднократно обращались с заявлениями в полицию и администрацию школы с требованием оградить их детей от хулиганских выходок пятиклассника.

Как пишет издание Deita.ru, пятиклассник приходит на занятия с ножом, издевается над детьми и портит их вещи, устраивает драки. В частности, ранее он сильно ударил в живот свою одноклассницу. Она оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезенки, ей требуется операция. Родители мальчика лишены родительских прав, он воспитывается бабушкой.

Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося, а также проверит деятельность образовательного учреждения. Также прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

В свою очередь в пресс-службе администрации Приморского края сообщили, что департамент образования и науки Приморья взял на контроль ситуацию в школе Большого Камня, проводится проверка.

Темы: Происшествия, Проблемы подростков и происшествия с ними
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Комментарии читателей
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20.02.2019, 18:02
Гость: Пессимист

Так, я о чем и говорил.
Закон есть Закон. Родители должны были предполагать, что их "правоприменительная практика" не останется без внимания.
Обычное пренебрежение к Закону нашего славного народа, и надежда на некую "правду". Понятно, что бездействие тех, кто ответственен, достало.
Выше был указан малозаконный способ решения этой проблемы.
В США он назывался Судом Линча.
20.02.2019, 17:49
Гость: В

статье почему-то не написано, что после инцидента администрация школы мгновенно вызвала полицию, скорую, следственный комитет. Странный факт, что когда страдали другие дети, такого экстренного вызова служб не наблюдалось.
20.02.2019, 17:41
Гость: Хмы

Потомки кулаков Горбачев, ЕБН и Шурик СоЛЖЕницин-Ветров нам показали на что они способны.
У ЕБНа предки подкачали маленько!
Свои кулацкие скелеты прятала в семейном шкафу и чета Ельциных. В своей «Исповеди на заданную тему» Ельцин вспоминал: «До революции хозяйство отца было кулацкое, имел водяную мельницу и ветряную, имел молотильную машину, имел постоянных батраков, посева имел до 12 га, имел жатку-самовязку, имел лошадей до пяти штук, коров до четырех штук... В тридцатом году семью выселили, деда лишили гражданских прав. Обложили индивидуальным сельхозналогом. И дед ушел в бега». Дед Ельцина был раскулачен и сослан в 1931 году; из мест высылки он бежал, а в 1935 году арестовали и дядю. По словам жены первого президента РФ Наины, отец Ельцина дважды сидел за антисоветскую агитацию,(был матёрый урка-рецидивист). Он выпивал, бил жену....
... Николай Ельцин «отбывал наказание на строительстве Волго-Донского канала и был освобожден в 1937 году». Тем не менее, внук и сын кулака при советской власти смог закончить институт и сделать головокружительную бюрократическую карьеру. «И гром грянул...». Потомки недобитых кулаков не только отомстили всем «коммунистам», «свергнув» советскую власть. Два негодяя совершили то, что не удалось сделать Гитлеру. Они разрушили великое русское государство, которое создал Петр I, а возвеличил и отстоял Иосиф Сталин."
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