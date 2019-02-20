Никакая группа не обращалась: Федотов прокомментировал «коллективное обращение» родителей в СПЧ

22:59

В декабре 2018 года в ряде детсадов и школ в Москве были зафиксированы заболевания детей

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов отреагировал на сообщения об обращении родителей детей, которые пострадали от заболеваний в московских детсадах в конце минувшего года.

Михаил Федотов. Фото с сайта president-sovet.ru

На официальном сайте СПЧ появилось сообщение о том, что в распоряжение организации поступило «коллективное обращение» инициативной группы пострадавших родителей. Федотов же прокомментировал эту информацию, отметив, что ни о каком «коллективном обращении» речи не идет, так как под письмом подписались всего несколько человек.

«Нет, к нам никакая группа не обращалась.… К нам обратилась группа родителей, там было несколько подписей. И мы на это обращение так и отреагировали», — приводит ФАН слова председателя СПЧ.

Пресс-служба СПЧ сообщила, что Совет просит главу Следственного комитета Александра Бастрыкина взять под личный контроль это дело. Роспотребнадзор еще в декабре представил результаты собственного расследования, согласно которому причиной заражения детей стала продукция компании «Чаплыгинмолоко», расположенной в Липецкой области.

Федотов не стал отвечать на вопрос о том, есть ли причины сомневаться в объективности выводов Роспотребнадзора.

«Пусть этим займется Следственный комитет. Это не наша компетенция», — подчеркнул он.

В декабре 2018 года в ряде детсадов и школ в Москве были зафиксированы заболевания детей. Роспотребнадзор выяснил, что причиной этого стала продукция липецкого завода «Чаплыгинмолоко».

Юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь попыталась обвинить в произошедшем компанию «Конкорд» и лично ее главу петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Предприниматель в ответ организовал экскурсию на комбинат, пригласив как родителей пострадавших детей, так и саму Соболь. Последняя предложение проигнорировала. При этом родительницы, которые не отказались от экскурсии, остались довольны увиденным на предприятии.

Пресс-служба «Конкорда» не стала раскрывать подробности состоявшейся в Петербурге встречи Пригожина с Соболь, но накануне бизнесмен озвучил тему беседы с ее руководителем – блогером Алексеем Навальным, их встреча прошла в начале февраля. По словам предпринимателя, Навальный требовал у него 300 миллионов рублей, чтобы покончить с информационными нападками на предприятие. Во время последующей встречи с Соболь Пригожин дал категорический отказ «ФБК».