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Президент России призвал США оставить иллюзии о глобальном превосходстве

14:46 20.02.2019
Владимир Путин
© KM.RU, Филипп Киреев
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США стоит сначала посчитать дальность и скорость перспективных систем оружия РФ, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для России, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, что имеем дело с деятельными, очень талантливыми людьми. Однако среди правящего класса США много и таких, кто излишне увлечен идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром", - сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

"Это их право, думать так, как они хотят, но считать-то они умеют. Пусть посчитают дальность, скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны", - подчеркнул он.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.02.2019, 18:46
Гость: о как!

Да потеряно много,но не так драматично,города хорошеют,дома строятся,дороги,мосты..У меня сын-инженер,работает в окб Сухого,дочь-на Уфимском моторе,также инженер.Без работы не сидят .
20.02.2019, 18:20
Гость: Alex202

Если бы они не боялись "голой ..." они бы давно затеяли что то типа "Миша 2% - Президент" как в Венесуэле.
20.02.2019, 18:06
Гость: Зависть

попорченного Яблока - это конечно сильное чувство, но бессильное. Привет политическим импотентам, сделавшим ставку на лживую и подлую пиндосятину!
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