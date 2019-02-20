Президент России призвал США оставить иллюзии о глобальном превосходстве

14:46

США стоит сначала посчитать дальность и скорость перспективных систем оружия РФ, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для России, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, что имеем дело с деятельными, очень талантливыми людьми. Однако среди правящего класса США много и таких, кто излишне увлечен идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром", - сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

"Это их право, думать так, как они хотят, но считать-то они умеют. Пусть посчитают дальность, скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны", - подчеркнул он.