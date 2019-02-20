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Большинство россиян считают невозможным честно вести бизнес в России

16:14 20.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Почти две трети россиян заявили о том, что в настоящее время в стране невозможно вести честный бизнес, сообщает ВЦИОМ со ссылкой на результаты своих исследований.

Подобную точку зрения озвучили 62% респондентов и лишь 34% опрошенных заявили обратное.

Свой бизнес есть у 10% россиян, 25% хотели бы иметь свой бизнес, при этом 63% заявили, что не хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью.

Среди основных препятствий для ведения бизнеса, россияне назвали высокие налоги (25%), бюрократия (22%), коррупция (9%). При этом специалисты ВЦИОМ отметили, что отношение к предпринимательству, как к профессии, стало гораздо лучше.

«Надежды на помощь и поддержку государства в нынешних условиях настолько ослабли, что развитие предпринимательства видится не таким уж фантастическим способом улучшения экономической ситуации в стране. Осталось, по мнению, респондентов, только побороть высокие налоги и бюрократию», - отметили специалисты ВЦИОМ. 

Темы: Общественное мнение, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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20.02.2019, 20:14
Гость: советский инженер

Вот-вот, медведевское правительство и госдума улучшали-улучшали условия для бизнеса и доулучшались до того что его вести стало невозможно.
20.02.2019, 19:54
Гость: очередная фигня

Почти две трети россиян заявили о том, что в настоящее время в стране невозможно вести честный бизнес,---

Опрашивают небольшое к-во, на основе этого выводы делать нельзя.
Опрашивать надо конкретно занимающихся бизнесом, а не абы кого попало.
Не занимающийся реально бизнесом не может иметь мнения на этот счет.

25% хотели бы иметь свой бизнес, - тоже ни о чем.
Я селёдки хочу. Дома нет, а в магазин не пойду.
20.02.2019, 19:43
Гость: главная определяющая

черта путинизма это не безызвестное ранее сращивание криминала и капитала.Путинизм это криминал,узурпировавший власть и на этом приобредший капитал.
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