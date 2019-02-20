Большинство россиян считают невозможным честно вести бизнес в России

16:14

Почти две трети россиян заявили о том, что в настоящее время в стране невозможно вести честный бизнес, сообщает ВЦИОМ со ссылкой на результаты своих исследований.

Подобную точку зрения озвучили 62% респондентов и лишь 34% опрошенных заявили обратное.

Свой бизнес есть у 10% россиян, 25% хотели бы иметь свой бизнес, при этом 63% заявили, что не хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью.

Среди основных препятствий для ведения бизнеса, россияне назвали высокие налоги (25%), бюрократия (22%), коррупция (9%). При этом специалисты ВЦИОМ отметили, что отношение к предпринимательству, как к профессии, стало гораздо лучше.

«Надежды на помощь и поддержку государства в нынешних условиях настолько ослабли, что развитие предпринимательства видится не таким уж фантастическим способом улучшения экономической ситуации в стране. Осталось, по мнению, респондентов, только побороть высокие налоги и бюрократию», - отметили специалисты ВЦИОМ.