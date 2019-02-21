Посольство РФ считает беспокойство близких судьбой Скрипалей обоснованным

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Посольство России в Великобритании не может подтвердить, что пострадавшие в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. В связи с этим посольство считает обоснованным беспокойство родственников Скрипалей за их жизни обоснованным, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мать Сергея Скрипаля Елена обратилась в полицию с просьбой признать сына и внучку пропавшими без вести. Зявление было подано в московскую полицию, по месту регистрации дочери экс-полковника Юлии. Мать Скрипаля выразила надежду на то, что в ходе расследования станет известно местонахождение пропавших в Британии родственников.

"Представителям посольства вопреки нормам международного права и двусторонней Консульской конвенции 1965 года не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль. Волнение вызывают и недавние утечки в британских СМИ относительно ухудшения состояния здоровья Сергея Скрипаля, которого вообще никто не видел с момента инцидента 4 марта прошлого года", - цитирует агентство заявление представителей российского посольства.

Там также добавили, что Юлия Скрипаль появлялась на экранах всего один раз - в мае 2018 года, и выступила в записанном в неизвестном месте видеообращении.

"Все это свидетельствует о том, что наши граждане по меньшей мере пребывают в условиях изоляции", - резюмировали в дипведомстве.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не однократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.