Инвестору Майклу Калви предъявили обвинение в мошенничестве

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В середине февраля основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». СКР предъявил ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»).

Калви не признаёт вину и настаивает на своей невиновности, заявил адвокат обвиняемого Дмитрий Клеточкин.

Обвинение предъявлено и другим фигурантам дела – топ-менеджерам инвестфонда Baring Vostok Ивану Зюзину, Вагану Абгаряну, Филиппу Дельпалю, а также советнику председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексею Кордичеву и гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову, сообщает ТАСС. Все они обжаловали арест (обвиняемых заключили под стражу до 13 апреля). Заседания пройдут 25, 27 и 28 февраля в Мосгорсуде.

Следствие считает, что Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции International Financial Technology Group S.C.A. в счёт долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд.

Калви в ходе судебного заседания настаивал, что оценка акций была верной, а ситуация – следствие корпоративного конфликта в «Восточном» и попытка давления на инвестфонд из-за другого разбирательства с миноритариями банка, которое проходит в Лондоне.

Дело вызвало резонанс. Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин назвал арест Калви «чрезвычайным для экономики». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется на то, что происходящее не повлияет на инвестиционный климат России.

Baring Vostok специализируется на инвестициях на территории России и стран СНГ. С 1994 года фонд инвестировал более $3,7 млрд в проекты в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, сообщает «Право.ру».

Среди активов компании – миноритарные доли в крупном региональном операторе связи «ЭР-Телеком», интернет-проектах Ivi, Profi.ru, Skyeng и ИT-компании 1С.