]]> ]]>
Главная В России Новости

Инвестору Майклу Калви предъявили обвинение в мошенничестве

15:56 21.02.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

В середине февраля основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». СКР предъявил ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»).

Калви не признаёт вину и настаивает на своей невиновности, заявил адвокат обвиняемого Дмитрий Клеточкин.

Обвинение предъявлено и другим фигурантам дела – топ-менеджерам инвестфонда Baring Vostok Ивану Зюзину, Вагану Абгаряну, Филиппу Дельпалю, а также советнику председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексею Кордичеву и гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову, сообщает ТАСС. Все они обжаловали арест (обвиняемых заключили под стражу до 13 апреля). Заседания пройдут 25, 27 и 28 февраля в Мосгорсуде.

Следствие считает, что Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции International Financial Technology Group S.C.A. в счёт долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд.

Калви в ходе судебного заседания настаивал, что оценка акций была верной, а ситуация – следствие корпоративного конфликта в «Восточном» и попытка давления на инвестфонд из-за другого разбирательства с миноритариями банка, которое проходит в Лондоне.

Дело вызвало резонанс. Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин назвал арест Калви «чрезвычайным для экономики». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется на то, что происходящее не повлияет на инвестиционный климат России.

Baring Vostok специализируется на инвестициях на территории России и стран СНГ. С 1994 года фонд инвестировал более $3,7 млрд в проекты в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, сообщает «Право.ру».

Среди активов компании – миноритарные доли в крупном региональном операторе связи «ЭР-Телеком», интернет-проектах Ivi, Profi.ru, Skyeng и ИT-компании 1С.

500 - Internal Server Error

500 - Internal Server Error

Темы: Резонансные судебные процессы в России, Следственный комитет России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.02.2019, 17:17
Гость: Чингачгук

кудрина тоже за шкирку в клетку.
21.02.2019, 16:22
Гость: Пора, наконец, уточнить терминологию

что подразумевается под мировым рынком и кто и как там суетится...
Так вот: нынче имеются два "якобы рынка":
1.глобальное казино (именуемое Финансовый рынок), где спекулянты/аферисты (солидно именуемые инвесторами) играют в фантики, которые к деньгам никакого отношения не имеют. Отметим, что все другие казино в мире запрещены и их открытие является уголовным преступлением. Какова продукция любого казино? А нет никакой продукции, это просто азартная игра...
2.реальный сектор экономики, где производится реальная продукция (еда, одежда, станки и т.д.) и услуги (логистика, химчистка, парикмахерская и т.д...)
Вопросы:
-а какова связь/отношения между первой и второй строчками? В принципе, никакой...
-помогает п.1 реальному сектору экономики? Скорее наоборот, спекулянты потребляют продукцию п.2, ничего не давая взамен...
А между пп.1,2 суетятся банки...
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.