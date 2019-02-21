Песков заявил о недовольстве Путина выполнением поручений по защите бизнеса

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Президент России Владимир Путин недоволен тем, как идет работа по ликвидации проблем в расследовании уголовных дел против предпринимателей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

В частности, ему не нравится затягивание сроков проведения следствия, когда предприниматели все это время остаются в следственном изоляторе.

«Он достаточно однозначно озвучил свои установки на этот раз», — пояснил Песков, ссылаясь на обращение Путина Федеральному собранию. Он особо подчеркнул, что никаких трактовок или размывания идей в речи российского лидера в этом случае не допускается.

Сейчас Контрольное управление президента работает в постоянном режиме, чтобы проинспектировать выполнение поручений президента, включая и эту область.

На вопрос о том, следит ли Кремль за уголовным делом основателя и руководителя Baring Vostok Майкла Калви, Песков отметил, что не комментирует следственные действия в отношении предпринимателя. Он подчеркнул, что виновность бизнесмена может установить только суд.

Также Песков заявил, что уголовное преследование американского бизнесмена не должно сказаться на инвестиционном климате в России. По его словам, страна заинтересована в создании комфортных условий для зарубежных инвесторов.

Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что необходимо провести пересмотр закона, по которому идет уголовное преследование представителей бизнеса.

В частности, он особо отметил, что нужно пересмотреть критерии, по которым сотрудники или партнеры одной фирмы становятся в протоколах группой лиц, действующих по предварительному сговору. Еще одной проблемой является заключение фигурантов дела под стражу и бесконечное продление срока ареста. Он пояснил, что даже не дошедшее до суда дело одного бизнесмена оставляет без работы около 130 сотрудников. При этом до рассмотрения по существу доходит только половина возбужденных дел, а предприниматели все это время находятся в изоляторах.

Предпринимателя Майкла Калви, руководителя Baring Vostok, задержали по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Вместе с ним по уголовному делу проходят еще пять фигурантов.

С заявлением в правоохранительные органы обратился миноритарный акционер кредитного учреждения Шерзод Юсупов. Он обвинил Калви в том, что тот склонил его принять в качестве погашения долга в 2,5 миллиарда рублей «Первого коллекторского бюро» 59,9% акций фирмы International Financial Technology Group S.C.A (IFTG).

По версии следователей, стоимость ценных бумаг была завышена с 600 тысяч рублей до трех миллиардов.

На суде Калви заявил, что ежегодная прибыль компании составляла 100 миллионов рублей, поэтому стоить 600 тысяч она не могла. Юсупов, в свою очередь, пояснил, что в уставе компании, чьи ценные бумаги он получил, есть ограничение на выплату дивидендов, которые в его случае и составляют эти 600 тысяч рублей. Однако Калви заявил, что ограничение перед проведением сделки сняли.

Басманный суд Москвы отправил всех фигурантов уголовного дела под стражу. Их адвокаты уже подали апелляции об изменении меры пресечения на домашний арест или залог. В минувшую среду следователи предъявили обвинение партнеру по медиа Baring Vostok Вагану Абгаряну и директору компании по инвестициям Ивану Зюзину. В четверг обвинение в мошенничестве получил и сам Калви.

За фигурантов дела вступились известные предприниматели и общественные деятели. В частности, в их защиту высказались основатель «Яндекса» Аркадий Волож, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов и глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Последний назвал арест бизнесменов «чрезвычайной ситуацией для экономики».