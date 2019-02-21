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В Госдуме предложили передавать пенсии по наследству

10:21 21.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В Госдуме рассмотрят законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях", сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, документ предусматривает закрепление права наследования страховых выплат по старости.

Как объясняют авторы инициативы, ее реализация позволит создать реальный механизм защиты граждан, которые делают страховые пенсионные взносы.

В пояснительной записке говорится, что человек, на протяжении жизни уплачивавший взносы, должен иметь гарантии по их возврату ему самому или его наследникам.
Для этого предлагаются установить "гарантированный период получения страховой пенсии по старости". Под ним подразумевается ежегодно утверждаемый правительством возраст, до достижения которого гражданин, застрахованный в соответствии с законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", или его наследник могут получить страховую пенсию.

Так, "гарантированный период получения страховой пенсии по старости" будет рассчитываться по формуле: ожидаемая продолжительность жизни в Российской Федерации плюс пять лет.

В Комитете Совета Федерации по социальной политике инициативу не поддержали, подчеркнув, что выплата страховой пенсии по старости осуществляется бессрочно. Поэтому механизм наследования может привести к ограничению прав на получение денег.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Пенсионная реформа в России
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Комментарии читателей
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21.02.2019, 18:10
Гость: ВВВ

Хороший мотив, чтобы беспринципные детишки отправляли своих родителей в мир иной!
21.02.2019, 15:49
Гость: А вы бы хотели:

"Подайте на пропитание бывшему депутату государственной думы..." Как актуально звучит!
21.02.2019, 15:44
Гость: ABCD

Не пройдёт, или сходу отфутболят или размоют и превратят в абсурд. Пенсионная реформа и затевалась для того, что бы прикарманить примерно 25..30 триллионов пенсионных рублей за пять лет. Вся фишка лжереформы была в том, что бы собирать с народа деньги но НЕ платить их никому.
Человек за всю жизнь собирает примерно 4...5 миллионов пенсионных отчислений за стаж в 45 лет. А выйдя на пенсию он сможет (успеет до смерти) получить всего 400..500тыс максимум. Вопрос, а куда делись примерно 3..3,5 миллиона? В них то родимых и весь смысл.
Наследственная передача пенсий по сути аннулирует всю задумку пенсионной реформы.
Сейчас ПНФ за деньги умерших пенсионеров строит себе дворцы и содержит себя в VIP условиях наследственная передача пенсий закрывает лавочку. Это там кому то интересно?
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