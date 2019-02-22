Эксперт: ФБК удачно пристроился к проблеме

21:36

Журналисты ФАН выяснили, что Алексей Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь начали рано праздновать победу в связи с возбуждением уголовного дела из-за истории с инфекционными заболеваниями детей в Москве. Оказалось, что это фейк.

Как сообщает телеграмм-канал «Шавки Красовского», дело возбуждено 2 февраля — всего за 1,5 суток до выложенного в Сеть «расследования»:

«Одно из двух: либо его следователь посмотрел и резко побежал дело возбуждать, либо кто-то выдает результаты чужой работы за свои заслуги».

Автор канала пишет, что доследственная проверка занимает времени больше и основывается на информации правоохранительных органов, а не на результате действий ФБК.

«Мы знали о возбуждении уголовного дела и сотрудничали с соответствующими органами с самого начала, — заявили в пресс-службе «Конкорда».

По мнению кандидата исторических наук, политического обозревателя газеты «Взгляд» Александра Чаусова, история с ФБК пахнет дурно, учитывая уровень «расследования» Навального. Как говорит политолог, правоохранители хорошо работают, а ребята из ФБК просто пристроилась к проблеме, паразитируя на ней.

Ранее владелец комбината питания «Конкорд» Евгений Пригожин устроил экскурсию по предприятию для родителей пострадавших детей. Любовь Соболь также получила приглашение, но проигнорировала его. Это характеризует юриста ФБК как человека, не желающего выявить правду, а как провокатора, эксплуатирующего образ жертвы.

