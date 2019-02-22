]]> ]]>
Главная В России Новости

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

16:34 22.02.2019
Минтруда и соцзащиты РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Минтруда и соцзащиты РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Министерство труда и социальной политики опубликовало на портале нормативно-правовых актов проект постановления правительства России «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий».

Как напомнила пресс-служба ведомства, индексация социальных пенсий проводится каждый год, 1 апреля, с учетом изменения темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.

За два прошедших года темп роста составил 102% — с 8 315 рублей до 8 483 рублей. В этой связи предлагается с 1 апреля 2019 года провести индексацию размера социальных пенсий на 2%.

В результате средний размер социальной пенсии увеличится до 9 266 рублей, в том числе средний размер пенсий детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы повысится до 13 674 рублей и 13 812 рублей соответственно.

Для получивших инвалидность военнослужащих и проходивших военную службу по призыву средняя пенсия составит 12 899 рублей.

Потерявшим кормильца семьям военнослужащих и проходящих службу по призыву выплатят в среднем до 10 942 рублей.

Расходы на проводимую индексацию социальных пенсий и других социальных выплат составят семь миллиардов рублей до конца года.

Во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в начале года индексацию пенсий провели неправильно. Он пояснил, что в случае, когда доход пенсионера повысил прожиточный минимум, ему сократили социальные доплаты или прекратили их совсем. Глава государства потребовал провести перерасчет и выплатить недополученные средства гражданам. Также он подчеркнул, что индексацию выплат нужно проводить сверх установленного прожиточного минимума для пенсионеров.

Темы: Положение пенсионеров в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.02.2019, 21:30
Гость: Прямое нарушение законодательства РФ.

Куда смотрит правительство, Думка, сам "несменяемый"?
Им что, по-барабану?
Ведмед решил обо,рать пенсионеров по второму разу?
22.02.2019, 17:23
Гость: Виктор.Красноярск

Ни хрена себе отвалили ,а ЧЁ так много , очнитесь болезлые. Кондратий схватит вас от такой щедрости.
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.