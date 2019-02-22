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МВД остановило преступников, выведших за границу почти 40 млрд рублей

08:35 22.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Задержан член международного преступного сообщества, выведшего 37 млрд рублей за пределы РФ в 2013-2014 годах, пишет "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статьям 210 и 193.1 УК РФ (Организация преступного сообщества и совершение валютных операций с выводом денег на счета нерезидентов РФ), задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

По ее словам, в 2013-2014 годах организованное преступное сообщество, состоящее из жителей Молдовы и РФ вывело за пределы РФ более 37 млрд рублей.

Она пояснила, что сообщество было создано с целью совершения крупномасштабных незаконных валютных операций.

"Организаторами являлись имеющие гражданство РФ Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк "Западный" и ОАО "Русский Земельный Банк" денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов - "BC Moldindconbank S.A." и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты", - сказала Волк.

Она добавила, что полученные деньги в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в "BC Moldindconbank S.A." по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц.

Темы: Расследование преступлений в России, МВД России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.02.2019, 11:01
Гость: stalker

Очередной "успех" российских правоохранительных органов. Во-первых. деньги уже выведены и где они находятся еще большой вопрос. Если бы речь шла об предотвращении совершения преступления, тогда другое дело. Во-вторых, преступления имели место быть в 2013-2014 годах. Прошло пять лет. Не очень оперативно реагируют наши правоохранительные органы на подобного рода преступления.
22.02.2019, 11:01
Гость: по команде

Правоохранители в РФ по крупным делам работают только по команде сверху.Задержания начались только через 6 лет.
22.02.2019, 10:50
Гость: гость

обратно это куда ?
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