МВД остановило преступников, выведших за границу почти 40 млрд рублей

08:35

Задержан член международного преступного сообщества, выведшего 37 млрд рублей за пределы РФ в 2013-2014 годах, пишет "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статьям 210 и 193.1 УК РФ (Организация преступного сообщества и совершение валютных операций с выводом денег на счета нерезидентов РФ), задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

По ее словам, в 2013-2014 годах организованное преступное сообщество, состоящее из жителей Молдовы и РФ вывело за пределы РФ более 37 млрд рублей.

Она пояснила, что сообщество было создано с целью совершения крупномасштабных незаконных валютных операций.

"Организаторами являлись имеющие гражданство РФ Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк "Западный" и ОАО "Русский Земельный Банк" денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов - "BC Moldindconbank S.A." и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты", - сказала Волк.

Она добавила, что полученные деньги в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в "BC Moldindconbank S.A." по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц.