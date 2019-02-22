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В Подмосковье из-за сообщений о минировании эвакуируют восемь ТЦ

13:23 22.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В Реутове и Балашихе из-за анонимных сообщений о "минировании" эвакуируют посетителей и персонал восьми торговых центров, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"В Балашихе эвакуируют пять торговых центров, в Реутове — три", — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о проверке в Реутове ТЦ "Лента", "Реутовский" и "Шоколад". В пятницу также были "заминированы" три жилых дома в поселке Островки Раменского района, угрозы не подтвердились.

Зимой по стране прокатилась очередная волна звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что они шли из-за рубежа.

Похожая ситуация была более года назад. Тогда массовые звонки охватили 75 регионов. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти два миллиона человек. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.

В 2018 году из-за звонков анонимов было возбуждено более 170 уголовных дел, но найти виновных почти никогда не удается.

Темы: Происшествия, Телефонный терроризм
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22.02.2019, 13:27
Гость: Чингачгук

бандеровцы хрюкают в трубки.
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