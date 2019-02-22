Украина стоит на пороге развала, заявили политики Крыма

10:05

Украина спустя пять лет после государственного переворота оказалась на грани развала, заявил председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.

"Для Украины этот переворот обернулся бедствием, обнищанием и гражданской войной. Сегодня Украина стоит на пороге развала как государство", - цитирует РИА Новости слова Гемпеля.

В свою очередь глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что госпереворот привел Украину к национальной катастрофе.

"Все майданы в истории Украины в итоге привели к национальной катастрофе, к катастрофе народа, который на протяжении всей своей истории никогда не мог добиться государственности, потому что его национальные элиты постоянного его предавали и искали для себя самих комфортную историю", - сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, только в составе СССР Украина обрела прочную государственность, став экономически-развитой республикой.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, погибли более 100 человек.