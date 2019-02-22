Бастрыкин будет лично принимать бизнесменов по вопросам уголовных дел

16:14

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин инициирует постоянные встречи с представителями бизнеса по вопросам расследований уголовных дел в предпринимательской сфере, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председателем СК принято решение на постоянной основе лично проводить приемы представителей бизнеса, в ходе которых предпринимателям будет предоставлена возможность обратиться к главе ведомства по вопросам, связанным с расследованием следователями СК уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы ведомства.

Кроме этого, по поручению Бастрыкина "в ведомстве в ближайшее время будет организована работа выделенного канала связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес".

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, заявил, что добросовестные бизнесмены не должны постоянно испытывать риск уголовного или административного преследования.

По его словам, "чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства".

Глава государства отметил, что неоднократно ставил вопрос об этом, приводя различные цифры. "Ситуация, к сожалению, не сильно изменилась", - сказал он.

"Согласно статистике почти половина дел (45%), возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда, а это значит, что возбуждали кое-как, по непонятным соображениям", - подчеркнул Путин.

А на практике, по его словам, "в результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу".