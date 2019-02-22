«Я никому не обязан» как угроза русской цивилизации

Если не остановить рост примитивного цинизма, то нас сметут более конкурентоспособные народы, заботящиеся о своих стариках и детях

В Мурманске спешащие пассажиры высадили из маршрутки умирающего от сердечного приступа человека - наплевать на чужого старика или ребенка для многих на постсоветском пространстве становится чем-то само собой разумеющимся...



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«Российская газета» собрала на днях несколько вопиющих случаев из различных городов нашей Родины, убедительно доказывающих - с определенной частью общества происходит что-то не то.

48-летний горожанин потерял сознание в одной из мурманских маршруток. С мужчиной случился сердечный приступ. Соседи по салону сначала перешучивались на тему того, нужно ли трупу оплачивать проезд, а потом призадумались – все спешили по своим делам и ждать «скорую» никому не хотелось.

В итоге идущая в кино молодая пара вместе с водителем вытащила бессознательного человека из микроавтобуса и бросила на дороге. Стоявший на остановке школьник вызвал «скорую». Но та уже ничего не успела сделать. По пути мужчина умер.

Нельзя исключать того, что человека можно было спасти – если бы неотложку вызвали сразу. Но ехавшие вместе с ним люди не хотели «заморачиваться». У всех были свои дела. И дежурный довод на все случаи жизни: «Я никому ничего не обязан». Их сознание почему-то не пожелало смиряться с мыслью о том, что завтра на месте умирающего от сердечного приступа мужчины могут оказаться они сами или кто-то из их близких...

По информации «РГ», за несколько дней до этого похожая ситуация имела место в городе Тимашевске Краснодарского края. Там с пожилой женщиной в маршрутке произошел инсульт.

Пассажиры сначала даже не захотели сообщать об этом водителю. А затем – уже вместе с маршрутчиком - просто вынесли ее на дорогу, откуда бабушку через полчаса и забрала «неотложка».

Самое ужасное, что у водителя и его сообщников быстро сформировалась «группа поддержки» в Интернете. Ее члены писали о том, что люди не должны из-за кого-то опаздывать на работу, что «бабка свое уже пожила» и что водитель не должен был терять из-за этой ситуации деньги (видимо, коллеги по цеху подтянулись).

В Нижнем Новгороде маршрутчик выбросил из автобуса больного пожилого человека, не достаточно быстро оплачивающего проезд. А в Тюмени – его коллега пинком под зад отправил на асфальт дедушку, попытавшегося рассчитаться тысячной купюрой, с которой водитель не пожелал давать сдачу...

«РГ» привела еще несколько историй – из транспорта и нет, о стариках и выброшенных детях. Но мне бы хотелось перейти к услышанному недавно от хорошего знакомого.

О том, что в моем любимом городе славы русского оружия Севастополе развернулась война между водителями маршруток и пенсионерами, я знал и так. В 2018 году местное правительство решило сделать бесплатным проезд для всех пенсионеров в общественном транспорте.

С весны 2019-го все льготники в городе смогут ездить по специальным картам, а пока – администрация решила выплачивать предприятиям-перевозчикам компенсации по специальным коэффициентам.

Однако существует одно большое НО. Большая часть маршрутчиков на самом деле являются не наемными работниками на зарплате, а «самозанятыми», просто катающимися по городу на своей или арендованной машине и оплачивающими предприятиям-перевозчикам некую фиксированную сумму за право работать по их договору с городом.

Чтобы зайти на маршруты, предприятия давали согласие возить льготные категории населения на условиях городской власти, но когда дошло до дела – начались проблемы.

Водители благим матом кричат о том, что им никто ничего якобы не компенсирует. Однако вместо того, чтобы идти к хозяевам автопредприятий (людям, как правило, уважаемым и со связями), они срываются на пенсионерах и детях из многодетных семей.

Так вот, мой товарищ прислал мне историю из соцсетей.

Водитель маршрутки специально дождался бредущую к машине бабушку с палочкой, закрыл дверь у нее перед носом и предложил зайти через другую, а когда пожилая женщина выполнила его «совет», закрыл второй вход и с хохотом уехал. И подобные истории от возмущенных очевидцев появляются в соцсетях Севастополя практически ежедневно.

Причем, как и в случае с краснодарцами, выбросившими на улицу бабушку с инсультом, у севастопольских водителей-«шутников» тоже есть группа поддержки. Во-первых, это их родственники, с утра до ночи поливающие стариков грязью в Интернете, а во-вторых, «индивидуалистично» настроенные граждане, заявляющие, что из-за пенсионеров им стало не хватить места в маршрутках....

Казалось бы, транспорт в любом случае движется и все равно берет «стоячих» пассажиров. Бабушки и дедушки на самом деле не отбирают деньги у водителей (те бы все равно следовали по маршруту) и время у других пассажиров (ну, разве что совсем чуть-чуть, так как им сложно входить и выходить из общественного транспорта). Но в соцсетях Севастополя, тем не менее, идет настоящая война.

Те, кто призывают к человечности (к счастью, таковых все-таки больше) против тех, кто требуют от пенсионеров «сидеть дома» или «ездить на троллейбусе». Задумываться над тем, что эти 80-летние люди в свое время тяжелым трудом создали ту самую инфраструктуру, которая до сих пор служит всему постсоветскому пространству, а также над тем, что жизнь у стариков – совсем не сахар, никто не желает.

Довод железобетонный – «Я им ничего не обязан».

Он же звучит, когда речь доходит до такой банальности, как уступить место в транспорте пенсионеру, инвалиду или беременной женщине.

Довольные и самоуверенные, «законопослушные» комментаторы пишут о том, что купили свое место за деньги, уступать по закону никому не должны, а все остальное – это «пережитки совка».

Вот так и хочется поинтересоваться, уважаемые. А если вы свою супругу (или супруга) обнаружите в спальне с группой посторонних лиц, как заговорите? Ведь действующее законодательство супружескую верность тоже обязательной не считает. Нравится такой подход? Нет? Так вы сами тогда – самый настоящий «совок», получается...

Ситуации из разряда «Я им ничего не обязан» также регулярно возникают в связи с появлением в обществе маленьких детей. Мамам с малышней многие принципиально не желают уступать место в транспорте, помогать заносить коляску.

Окружающие регулярно раздражаются, если ребенок вдруг захнычет в очереди, в которой его родителей никто не захотел пропустить вперед.

«Для себя рожали, вот и разбирайтесь». И отказываются думать радикальные индивидуалисты о том, что когда они сами станут старыми и немощными, именно эти хнычущие малыши будут платить налоги и защищать страну. И те, кто сейчас не хотят уступить им место в транспорте – учат детей, как в дальнейшем относиться к ним.

Кстати, мой севастопольский товарищ поделился еще одной жутковатой историей из соцсетей.

Пока мама рассчитывалась в местном магазине, одна из сотрудниц просто так распахнула дверь перед ее годовалым ребенком. Малыш выбрался на крутую лестницу, и мама в последний момент поймала его на верхней ступеньке.

На возмущенный вопрос: «Зачем было выпускать ребенка?», виновница заявила, что малыш вышел сам. Как минимум, половина участников Интернет-дискуссии поддержали продавца – мол, захотела и дверь открыла, пусть мать сама за своим ребенком следит, никто ей не обязан в этом помогать. Некоторые ехидно писали – а может быть, девушка молодая, не знает еще, что ребенок разбиться может...

Ситуация – страшная. В нашем обществе сформировалась значительная прослойка людей, сводящих все вокруг к формальным отношениям в разрезе «должен – не должен».

Если это не остановить, тенденция к механической примитивизации социальных отношений может стать для всей нашей цивилизации приговором. Ведь она во многом держится на сложнейшей категории справедливости, ощущение которой у человека нужно воспитывать буквально с первых дней жизни.

Мне могут сказать, что на Западе все гораздо проще. Люди просто живут по писаным правилам, и не особо переживают по этому поводу. Однако – это принципиально иной тип культуры. Склонность к фанатичному соблюдению писаных правил воспитывалась в западном человеке столетиями. Причем далеко не гуманными методами.

В Средневековой Англии, выходцев из народа вешали без разговоров тысячами за минимальное несоблюдение даже самого бредового закона. Сегодня юридические системы западных стран – достаточно сложны. В них стараются включить рецепты на все случае жизни. Да, у них то, что не запрещено – то разрешено. Но запрещено – реально многое.

Наши же неформальные моральные кодексы всегда были живыми. Они росли и развивались. Причем, не на пустом месте. В седую старину до наших далеких предков дошло, что хорошее отношение ко всем старикам в группе сплачивает коллектив и позволяет эффективно накапливать опыт. А забота обо всех детях (и их материях) резко повышает шансы определенной популяции на выживание. С тех пор, конечно, прошли тысячи лет, но многое осталось неизменно.

Еще совсем недавно, в советские времена в нашем обществе культивировалось уважительное отношение к старшим, и существовал настоящий культ материнства. Поэтому население Страны Советов благополучно росло.

Но рыночный цинизм 90-х – начала 2000-х, а также – пошлость всепоглощающего масскульта если не убила, то тяжело ранила в нашей коллективной душе что-то очень важное.

Результат – миллионы примитивных циников, считающих моральное уродство и интеллектуальную ограниченность проявлением нестандартного мышления и свободы...

На тот случай, если кто-то из сопредельных постсоветских стран попытается хохмить по поводу российских скреп – сразу скажу, не стоит. Проблема на самом деле, общая.

Жители Украины, в принципе, давно отличались более высоким уровнем индивидуализма и прагматизма. Поэтому на улицах украинских городов случаются еще более дикие инциденты.

Мне на всю жизнь запомнилась прочитанная в каком-то украинском СМИ история о том, как прямо напротив одной из киевских частных клиник умирал мужчина, раненый бандитами ножом в грудь, и никто из медиков не хотел к нему выходить. Что тут добавить?

Рост уровня примитивного цинизма и отказ значительной части общества от сложных социальных регуляторов – стал общей бедой всего цивилизационного пространства, известного, как русское, православно-славянское или евразийское. И если мы его не остановим, то уже в скором историческом будущем нас сметут более конкурентоспособные народы, умеющие заботиться о своих стариках и детях...