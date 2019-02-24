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В ДТП на Невском проспекте в Петербурге погибли гражданин США и москвичка

13:56 24.02.2019

Гражданин США и жительница Москвы стали жертвами ДТП на Невском проспекте в центре Петербурга, где в ночь на воскресенье иномарка врезалась в толпу прохожих. 

Фото: vk.com/spb_today

Возле здания бизнес-центра "Невский Плаза" BMW X6 выехал на тротуар и врезался в людей. Два человека погибли, трое попали в больницу - одна женщина находится в стабильно тяжелом состоянии, двое мужчин - в состоянии средней тяжести, сообшает ТАСС

"Один из погибших - гражданин США 1978 года рождения", - сказал  агентству источник в правоохранительных органах. Второй жертвой аварии, по его словам, стала 39-летняя жительница Москвы.

По информации "Фонтанки", подозреваемого задержали около 24 февраля двух часов после аварии. Его зовут Мурад, он гражданин России, родился в Азербайджане. Проживает в Петербурге примерно с 2010 года, и ему в начале февраля исполнилось 30 лет.

Что касается его манеры езды, то за последнюю пару лет сотрудники ГИБДД составили на него 55 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения. 

Полиция вменяет водителю нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Темы: Санкт-Петербург, Дорожно-транспортные происшествия
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Комментарии читателей
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24.02.2019, 18:57
Гость: столько хахатался

Да ланцепуп воистину куда конь с копятом туда и европеец раком и с клешнёй.
24.02.2019, 18:47
Гость: Надоело

бездействие властей. Необходимо лишать мерзавцев права въезда и проживания в городе навечно! Выдворять сразу же, как только пересёк границу Питера. Другие может, задумаются наконец.
24.02.2019, 18:44
Гость: Надоела Таких

неисправимых надо лишать прав въезда и проживания в городе. Не уважаешь людей - хамишь и причиняешь страдания жителям - вон из Питера! Езжай к своим баранам. Может, лет через 10 снова получишь разрешение.
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