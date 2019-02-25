ФБК построил «расследование» на списанной продукции комбината питания

23:26

18 февраля блогер Алексей Навальный выпустил видеоролик, рассказывающий о якобы «ужасных» санитарных условиях на комбинате «Московский школьник»

Жуткие фотографии плесневелого сыра и червивого риса должны были закрепить слова некой Натальи Шилой, на показаниях которой строилось «расследование».

Ключевых моментом стал снимок унитаза, используемый, по словам женщины, для помывки овощей и фруктов. Однако быстро выяснилось, что авторы ролика использовали юмористический снимок, гуляющий в Сети на протяжении восьми лет. Достоверность остальных фото, предоставленных Шиловой, вызывает сомнения.

«Расследование» Навального оказалось набором фейков и непроверенной информации о комбинате «Московский школьник». Использованные Любовью Соболь снимки были сделаны сотрудниками пищевого предприятия для фиксации нарушений. Детей этим не кормили, о чём не знать команда Навального просто не могла.

Позже выяснилось, что предоставленные Шиловой фото ей даже не принадлежат. Снимки взяты из рабочего чата территориальных управляющих компаний, которые ведут его в WhatsApp для отчетности и оперативной работы.

Задача этих компаний заключалась в том, чтобы фиксировать некачественные или поврежденные при транспортировке товары, чтобы в дальнейшем списать или вернуть на склад. Это важный элемент системы, позволяющий максимально быстро осуществлять контроль за поступающими продуктами.

Вот, например, фото шоколадного батончика из расследования команды Навального.

А вот — та же фотография из рабочего чата.

Такая же ситуация с плесневелым сыром.

Выявленные недочеты оперативно устранялись. Однако Шилова рассказала, что она их не убирала. Это означает, что она некачественно выполняла работу, за которую была ответственна.

Что же касается прогнившей канализации и неработающих холодильников – они также подлежат замене, о чём сообщил источник. Каждый год перед каникулами детские учреждения подают заявку на проведение ремонтных работ. Делается это для того, чтобы составить смету необходимых затрат. Пищеблоки, как правило, заканчивают ремонтировать за две недели до начала учебного года.

Источник в комбинате подтвердил, что фото гнилых овощей и фруктов были сделаны на предприятии. Территориальные управляющие готовили испорченные продукты к утилизации. Фотографии сделаны для того, чтобы подтвердить количество списываемой продукции. На снимке видно, что груши уже лежат в мусорном пакете.

Шилова же заявляла, что видела всё это лично. Похоже, что исключительно в чате. Причём женщина эти снимки не делала, если, конечно, её не зовут Павлом. Выходит, что в словах бывшей сотрудницы нет ни капли правды. Даже со сроком работы на «Московском школьнике» Шилова умудрилась наврать. Навальный и Соболь попытались выдать это за чистую монету, обманув своих зрителей.

ФБК уже неоднократно оказывался в центре скандала из-за манипуляций фактами. Однако «расследование», целиком сделанное на фейках и неподтвержденной информации является перебором даже для Навального. Теперь ни у кого нет сомнений, что ролик, основанный на лжи, сделан исключительно для шантажа пищевых комбинатов с целью вымогательства.