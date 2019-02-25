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Росфинмониторинг назвал сумму арестованных в России активов

13:19 25.02.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В России ежегодно растет количество арестованного и конфискованного имущества. Каждый год под арест уходят активы на сумму в 61 миллиард рублей. Только за первое полугодие 2018 года было арестовано активов на 47,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росфинмониторинга (финансовой разведки).

По данным организации, стабильно увеличиваются показатели суммы ущерба по уголовным делам, стоимости арестованного и конфискованного имущества. Специалисты Росфинмониторинг отметили, что если в 2013-м было арестовано имущество на 40 миллиардов рублей, то в 2017-м эта сумма составила уже 77,5 миллиарда.

Число удовлетворенных ходатайств следователей об аресте имущества за те же годы выросло с 15 тысяч до 40 тысяч. Из 350 миллиардов рублей, арестованных по всем уголовным делам, 250 миллиардов пришлись на преступления в кредитно-финансовой и бюджетной сферах, а также коррупционные дела. Отмечается, что на эти секторы пришлись самые крупные суммы среди арестованных активов.

Кроме того, сообщает Росфинмониторинг, российские спецслужбы пресекли деятельность 22 масштабных финансовых площадок по проведению сомнительных операций с признаками отмывания денег. Надзорные органы проверили 114 кредитных учреждений, в которых нашли признаки хищения активов.

По данным финансовой разведки, большая часть преступных доходов выводится за рубеж и отмывается в других странах.

Темы: Россия, Расследования в России, Экономика и финансы, Экономический анализ и прогнозы
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Комментарии читателей
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25.02.2019, 16:39
Гость: vladimir

Не надо издеваться над нашими людьми. Насчет корпоративных зарплат Президенту пора подумать об их ограничениях или у него власти не хватает.
Пора наводить порядок во всем: в обороноспособности Армии, экономике и социальной сфере. Слов недостаточно. Люди у нас не глупые, поймут все правильно.
25.02.2019, 15:07
Гость: кадет

Вопросы нужно ставить не о квартирах, потому как скажут что купили на свои деньги. Вопросы нужно ставить почему у них такие космические зарплаты. Всякие обьяснения Президента что мол у них корпоративные зарплаты не принимаются. Это более всего доводы для слабоумных. Ведь речь идет не о частных, а государственных корпорациях/предприятиях.
25.02.2019, 14:45
Гость: такс

За январь выведено из страны 10 миллиардов долларов это 650 миллиардов рублей Детский сад это а не конфискация
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