Росфинмониторинг назвал сумму арестованных в России активов

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В России ежегодно растет количество арестованного и конфискованного имущества. Каждый год под арест уходят активы на сумму в 61 миллиард рублей. Только за первое полугодие 2018 года было арестовано активов на 47,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росфинмониторинга (финансовой разведки).

По данным организации, стабильно увеличиваются показатели суммы ущерба по уголовным делам, стоимости арестованного и конфискованного имущества. Специалисты Росфинмониторинг отметили, что если в 2013-м было арестовано имущество на 40 миллиардов рублей, то в 2017-м эта сумма составила уже 77,5 миллиарда.

Число удовлетворенных ходатайств следователей об аресте имущества за те же годы выросло с 15 тысяч до 40 тысяч. Из 350 миллиардов рублей, арестованных по всем уголовным делам, 250 миллиардов пришлись на преступления в кредитно-финансовой и бюджетной сферах, а также коррупционные дела. Отмечается, что на эти секторы пришлись самые крупные суммы среди арестованных активов.

Кроме того, сообщает Росфинмониторинг, российские спецслужбы пресекли деятельность 22 масштабных финансовых площадок по проведению сомнительных операций с признаками отмывания денег. Надзорные органы проверили 114 кредитных учреждений, в которых нашли признаки хищения активов.

По данным финансовой разведки, большая часть преступных доходов выводится за рубеж и отмывается в других странах.