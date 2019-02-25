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Россия безвозмездно передала Таджикистану средства ПВО на $9 млн

19:18 25.02.2019
Фото с сайта moscow-baku.ru
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Россия безвозмездно передала Таджикистану очередную партию продукции военного назначения.

"Поставленное на сумму более 9 млн долларов США (603 млн руб.) имущество включает в себя радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также выдачи целеуказания комплексам противовоздушной обороны (ПВО) Таджикистана", - цитирует "Интерфакс" сообщение Минобороны РФ.

Поставки "осуществляются в соответствии с имеющимися договоренностями между президентами Российской Федерации и Республики Таджикистан".

"Передача упомянутой продукции военного назначения осуществляется в рамках выполнения программы модернизации национальных Вооруженных сил. Российская сторона рассматривает указанную Программу модернизации в качестве ключевого инструмента повышения боеспособности союзника РФ в Центрально-Азиатском регионе и российского вклада в укрепление таджикской границы", - информирует Минобороны РФ.

"Поставленное вооружение повысит оборонный потенциал таджикистанских вооруженных сил и будет способствовать защите воздушного пространства Таджикистана от любых проявлений террористической опасности", - говорится в сообщении.

Темы: Таджикистан, Россия, Отношения России с республиками бывшего СССР
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Комментарии читателей
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26.02.2019, 00:09
Гость: Мудрое решение

Воры российские делают подарки ворам таджикским, бабки поделят!
25.02.2019, 23:17
Гость: Трамп

От ишаков талибанских отстреливаться, самое то что надо.
25.02.2019, 22:52
Гость: ГОСТЬ

Все правильно. Всех, или почти всех таджиков к нам в Москвобад, а средства ПВО к ним. Махнулись не глядя.
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