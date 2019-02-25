Россия безвозмездно передала Таджикистану средства ПВО на $9 млн

19:18

Россия безвозмездно передала Таджикистану очередную партию продукции военного назначения.

"Поставленное на сумму более 9 млн долларов США (603 млн руб.) имущество включает в себя радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также выдачи целеуказания комплексам противовоздушной обороны (ПВО) Таджикистана", - цитирует "Интерфакс" сообщение Минобороны РФ.

Поставки "осуществляются в соответствии с имеющимися договоренностями между президентами Российской Федерации и Республики Таджикистан".

"Передача упомянутой продукции военного назначения осуществляется в рамках выполнения программы модернизации национальных Вооруженных сил. Российская сторона рассматривает указанную Программу модернизации в качестве ключевого инструмента повышения боеспособности союзника РФ в Центрально-Азиатском регионе и российского вклада в укрепление таджикской границы", - информирует Минобороны РФ.

"Поставленное вооружение повысит оборонный потенциал таджикистанских вооруженных сил и будет способствовать защите воздушного пространства Таджикистана от любых проявлений террористической опасности", - говорится в сообщении.