Роструд предложили наделить правом взыскивать долги по зарплате

10:15

В кабмине предлагают внести поправки в Трудовой кодекс, наделяющие Роструд полномочиями по принудительному взысканию задолженности по зарплате.

Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает ТАСС.

В настоящее время работник может обратиться в госинспекцию по труду в случае, если ему не выплатили зарплату. На основании обращения инспекция проводит проверку и выдает работодателю предписание об устранении нарушений. Также недобросовестного работодателя могут привлечь к административной ответственности и наложить штраф. Но взыскать в таком случае сам долг можно только через суд. В правительстве хотят расширить возможности инспекторов.

«В случае неисполнения требований предписания в установленные сроки инспектор наделяется полномочием принять решение о принуждении работодателя к выплате задолженности перед работником и передать необходимые материалы в Федеральную службу судебных приставов», – сказала Голикова.

Инспекторы смогут выдавать исполнительные листы для взыскания невыплаченной зарплаты. Но Голикова подчеркнула, что нововведение касается только уже начисленных платежей, по которым нет спора между работником и работодателем.

Чтобы упростить приставам процедуру взыскания таких долгов, предлагается дополнительный проект поправок к закону «Об исполнительном производстве».

По словам вице-премьера, взыскать приставы смогут только денежные средства, а исполнительное производство прекратят при погашении задолженности либо при отсутствии в течение двух месяцев на счетах работодателя финансов.

Законопроекты уже проработаны рабочими группами Российской трехсторонней комиссии. При этом работодатели выступают против. Взыскание приставами долгов по зарплате без решения суда станет ограничением для предпринимателей и вмешательством в их экономическую деятельность, озвучил позицию бизнеса глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Мы считаем, что нельзя допускать такого безмерного, безграничного расширения поводов для внесудебного списания средств со счетов клиентов банков на основе административных решений», – приводит его слова РБК.

Профсоюзная сторона законопроект поддержала.

Отметим, что на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений стало известно, что общий объем задолженности по зарплате увеличился с начала 2019 года до 2,7 млрд руб.