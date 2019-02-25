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СК запустил горячую линию для жалоб бизнесменов

11:45 25.02.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Следственный комитет России запустил горячую линию и готов к приему жалоб со стороны бизнесменов на попытки контролирующих органов оказать давление. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В соответствии с поручением председателя СК в ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес», — отметили в СК.

Чтобы подать жалобу, бизнесменам нужно позвонить по телефону 8 (495) 986-7818. Горячая линия работает с 09:00 до 18:00 с понедельника по четверг, а в пятницу и предпраздничные дни — с 09:00 до 16:45 по московскому времени.

После получения жалоб информация передается в профильное подразделение центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что добросовестные бизнесмены не должны постоянно испытывать страх перед уголовным или административным преследованием. Глава государства обратил внимание, что почти половина дел в отношении предпринимателей прекращается до суда, а значит их возбуждали по непонятным соображениям.

По словам Путина, из-за судебных разбирательств зачастую бизнес разваливается, и в среднем около 130 сотрудников теряют работу. А это уже серьезная проблема для экономики. Президент предложил с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции, которые морально устарели.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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25.02.2019, 18:14
Гость: Гость

У нас две крайности. Либо различные госструктуры мучают бизнес мама-не-горюй. Пытаются нажиться.
Если эту хватку ослабляют, то бизнес понимает это как слабость и начинает мучить потребителей. Возьмите к примеру мягко говоря некачественные или вредные для здоровья продукты, которых сплошь и рядом везде. И почему-то никто не кричит: "Прекратите мочить потребителей!". Бизнес мочить нельзя, а потребителей можно?
Задача Правительства, которую пока не могут решить - чтобы волки были сыты и овцы целы.
25.02.2019, 17:27
Гость: Зоя

А горячую линию для голодающих детей российской глубинки Бастрыкин не хочет запустить?
Дети реально голодают - это для Бастрыкина не повод для расследования?
25.02.2019, 13:52
Гость: Бизнесмен

- Алло, меня грабит налоговая инспекция
- Все операторы заняты. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. Ближайший оператор ответит на ваш звонок через 12234567897897 минут. ( мелодия похоронного марша в качестве звуковой заставки )
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