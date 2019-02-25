СК запустил горячую линию для жалоб бизнесменов

11:45

Следственный комитет России запустил горячую линию и готов к приему жалоб со стороны бизнесменов на попытки контролирующих органов оказать давление. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В соответствии с поручением председателя СК в ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес», — отметили в СК.

Чтобы подать жалобу, бизнесменам нужно позвонить по телефону 8 (495) 986-7818. Горячая линия работает с 09:00 до 18:00 с понедельника по четверг, а в пятницу и предпраздничные дни — с 09:00 до 16:45 по московскому времени.

После получения жалоб информация передается в профильное подразделение центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что добросовестные бизнесмены не должны постоянно испытывать страх перед уголовным или административным преследованием. Глава государства обратил внимание, что почти половина дел в отношении предпринимателей прекращается до суда, а значит их возбуждали по непонятным соображениям.

По словам Путина, из-за судебных разбирательств зачастую бизнес разваливается, и в среднем около 130 сотрудников теряют работу. А это уже серьезная проблема для экономики. Президент предложил с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции, которые морально устарели.