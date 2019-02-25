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Умер бывший гендиректор НТВ Игорь Малашенко

17:54 25.02.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com

В Испании найден мертвым медиаменеджер, бывший гендиректор и один из создателей телеканала НТВ Игорь Малашенко. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Журналист Тимур Валеев, работавший с Малашенко в предвыборном штабе Ксении Собчак, подтвердил агентству «Москва», что Малашенко покончил с собой. Также об этом в своем телеграм-канале написала сама Собчак. Ранее о самоубийстве Малашенко со ссылкой на источники сообщили «Коммерсант» и «Ведомости».

Игорю Малашенко было 64 года.

Игорь Малашенко в 1993 году стал одним из основателей и генеральным директором НТВ. В 1996 году он занял пост главного советника избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина. В 2001–2009 годах был гендиректором канала RTVI. В 2017 году перед президентскими выборами несколько месяцев руководил избирательным штабом Ксении Собчак.

Игорь Малашенко вел процесс о разводе и разделе имущества с бывшей женой Еленой Пивоваровой. В середине февраля его вторая супруга, журналистка Божена Рынска заявила, что он попал в больницу на фоне судебного разбирательства.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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26.02.2019, 00:01
Гость: Лесин в Америке....

Малашенко в Испаниии...
Почему так?
25.02.2019, 23:37
Гость: на языке Священного Писания.Отсюда все и вытекает

Мы не на богословском сайте, так что увольте от этих подробностей.
25.02.2019, 23:36
Гость: Иван

Один из самых отвратительных типов из всех создателей омерзительного нтв. В этом подлом сборище врагов России впрочем никогда и не было ни одного порядочного человека - негодяй на негодяе и негодяем погоняют. Вспомните вражину Елену Масюк, мило беседующую с Шамилем Басаевым или косноязычного ненавистника России, напыщенного и злобно сопящего Евгения Киселёва - сегодня продолжает гадить русским, но уже с Украины, вместе со сбежавшим туда же Матвеем Га..нопольским. Или пресловутую "телезвезду" Татьяну Миткову - эту ягодку с задницы и прочую шв...., многие из которых и по сей день прячутся на других каналах останкинской телеканализации под маской сегодняшних патриотов..., в стране помнят все их имена и лица, никто из них не забыт и ничто не забыто! А Малашенко! - сам ли откинулся или ему помогли (такое часто бывает с подобными типами) теперь уж не важно. Всё воздух почище будет!
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