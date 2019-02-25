Фонд Baring Vostok попросил Путина взять под личный контроль дело Калви

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Представители фонда Baring Vostok обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. После задержания основателя Фонда Майкла Калви и других фигурантов по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный» бизнесмены попросили президента взять дело под личный контроль.

«За последнее время в Российской Федерации суды и правоохранительные органы сформировали практику применения в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. Данное правоприменение исключает возможность давления на бизнес-партнеров в рамках корпоративных споров», — напомнили в Baring Vostok.

Несмотря на сложившуюся практику, Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал основателя и старшего партнера Baring Vostok Майкла Калви до 13 апреля. Вместе с ним задержали и пятерых его партнеров. Среди арестованных директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, генеральный директор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров, партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, советник председателя правления ПАО «Норвик банк» Алексей Кордичев, а также основатель инвестиционной компании Ваган Абгарян.

«В связи с вышеизложенным просим вас для целей обеспечения всестороннего, независимого и объективного расследования взять под личный контроль уголовное дело», — сказано в открытом письме бизнесменов к Путину.

Басманный суд Москвы 15 февраля арестовал фигурантов уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда у банка «Восточный». Задержанных подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил между тем, что арест основателя и руководителя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви нарушает установку президента страны не арестовывать за экономические преступления. По мнению Кудрина, ситуация с арестом Калви может стать чрезвычайной для экономики России.