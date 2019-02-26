Калви отказался выходить из СИЗО без освобождения партнеров Baring Vostok
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви заявил, что покинет СИЗО лишь при условии изменения меры пресечения не только для него, но и для всех арестованных сотрудников компании. Об этом рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов, посетивший бизнесмена в СИЗО утром 26 февраля, передает корреспондент Международного антикоррупционного портала.
«У него уже взрослые дети, но у его товарищей, в том числе Филиппа Дельпаля есть и малые дети. Калви сказал одно: если и выходить из СИЗО, то решение должно быть для всех одинаковое. Он не хочет отдельное решения для себя. Оно должно казаться всех менеджеров которые вместе с ним в СИЗО», – подчеркнул Титов.
По словам Титова, расследование и арест никак не повлияли на позицию основателя Baring Vostok по инвестированию в Россию. Калви по-прежнему считает, что страна, юрисдикция и экономика России – очень привлекательные.
«Он говорит, что случившееся никак не повлияет на его мнение, не сомневается в плюсах инвестирования в российскую экономику. Это хозяйственный спор, он видит дело как чисто корпоративный конфликт, надеется на быстрое решение вопроса. И будет продолжать ту же работу как человек, который любит свое дело и Россию», – отметил бизнес-омбудсмен.
Майкл Калви и еще пятеро партнеров Baring Vostok были арестованы в середине февраля по обвинению в мошенничестве. Как утверждают следователи, подконтрольное инвестиционному фонду Первое коллекторское бюро (ПКБ) передало банку «Восточный» акции компании IFTG в счет погашения долга по кредиту по завышенной цене — 2,5 миллиарда вместо 600 тысяч рублей.