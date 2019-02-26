Калви отказался выходить из СИЗО без освобождения партнеров Baring Vostok

14:02

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви заявил, что покинет СИЗО лишь при условии изменения меры пресечения не только для него, но и для всех арестованных сотрудников компании. Об этом рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов, посетивший бизнесмена в СИЗО утром 26 февраля, передает корреспондент Международного антикоррупционного портала.

«У него уже взрослые дети, но у его товарищей, в том числе Филиппа Дельпаля есть и малые дети. Калви сказал одно: если и выходить из СИЗО, то решение должно быть для всех одинаковое. Он не хочет отдельное решения для себя. Оно должно казаться всех менеджеров которые вместе с ним в СИЗО», – подчеркнул Титов.

По словам Титова, расследование и арест никак не повлияли на позицию основателя Baring Vostok по инвестированию в Россию. Калви по-прежнему считает, что страна, юрисдикция и экономика России – очень привлекательные.

«Он говорит, что случившееся никак не повлияет на его мнение, не сомневается в плюсах инвестирования в российскую экономику. Это хозяйственный спор, он видит дело как чисто корпоративный конфликт, надеется на быстрое решение вопроса. И будет продолжать ту же работу как человек, который любит свое дело и Россию», – отметил бизнес-омбудсмен.

Майкл Калви и еще пятеро партнеров Baring Vostok были арестованы в середине февраля по обвинению в мошенничестве. Как утверждают следователи, подконтрольное инвестиционному фонду Первое коллекторское бюро (ПКБ) передало банку «Восточный» акции компании IFTG в счет погашения долга по кредиту по завышенной цене — 2,5 миллиарда вместо 600 тысяч рублей.