СМИ: ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ

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Один из лидеров запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) Тоджиддин Назаров, известный как Абу-Усама Нораки, готовил крупные теракты в Москве. Он отдал приказ о взрыве военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, а также о подрыве пассажиров железной дороги. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на участников расследования. Нораки также контролировал онлайн теракты в Швеции и Таджикистане.

По данным издания, Нораки, стоявший в том числе за наездом грузового автомобиля на мирных жителей в Стокгольме, через своего представителя в Москве Наима Махмадалиева, который называл себя строителем из Таджикистана, сумел связаться с ячейкой экстремистов в Москве. В их планах было сначала подорвать военные грузовики, двигавшиеся по Хорошевскому шоссе в сторону штаб-квартиры ГРУ. Выбор цели объяснялся тем, что именно рядом с этой дорогой находилась стройплощадка, где работал Махмадалиев.

В результате теракт так и не был осуществлен, поскольку предполагаемые участники были выявлены при приобретении опасного в обращении взрывателя на основе трипероксида ацетона.

Однако Нораки успел создать в столичном регионе еще одну группу, в которую вошли живущие в Москве продавец обуви Бахтиер Махмудов, разнорабочий Зафархон Рахматов и врач Руслан Баширов. Им Нораки снял квартиру в Одинцовском районе, вооружил группу двумя автоматами АКС-74, гранатами и патронами. Один из боевиков по видеоинструкциям «амира» изготовил две мощные бомбы, к которым оставалось присоединить только электроцепи с замыкателями и детонаторы. В День Конституции 12 декабря 2017 г. группа должна была взорвать одновременно пассажиров поезда на Московском центральном кольце и покупателей торгового центра «Эдельвейс» в подмосковной Балашихе.

Выживших боевики собирались добить гранатами и автоматными очередями, но и этим планам помещала ФСБ, отмечает издание. Заговорщики получили сроки от 14 до 19 лет.