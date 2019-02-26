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Правительство проверит качество сыров и вареной колбасы

10:40 26.02.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству согласовать список торговых марок и производителей продукции животного происхождения – мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов – для отбора и лабораторных исследований, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию поручения.  

Цель проверки– собрать объективную картину качества и безопасности продукции, в частности, какова доля фальсификата, как используются антибиотики. Поскольку  данные у Россельхознадзора и Роспотребнадзора зачастую расходятся, проверка будет проводиться совместно в лабораториях Роспотребнадзора и Россельхознадзора, а Роскачество будет ответственным за отбор, программу испытаний и объединение информации. 

Инициатива направлена на повышение качества продуктов, отмечает представитель Минсельхоза. По словам представителя Россельхознадзора Юлии Мелано, в  ведомстве еще в 2017 г. заявляли о массовой фальсификации продуктов: в 2018 г. в 21,6% молока и молочной продукции и в 20% мясной продукции были найдены нарушения.

У Роспотребнадзора на сайте – иные данные. 8% сыра на полке содержат растительные жиры, сообщала служба в ноябре. В первом полугодии 2018 г. не соответствовало норме 2% мяса и мясной продукции. Лишь 0,3% мясных продуктов не соответствовали требованиям к содержанию антибиотиков, микробиологическим показателям – 3%.

Оба надзора контролируют качество и безопасность, напоминает Мелано, но Роспотребнадзор имеет право проверять продукцию на прилавках, а Россельхознадзор – на предприятиях и складах.

Темы: Борьба с распространением некачественных продуктов в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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26.02.2019, 20:32
Гость: Ник

Варварские времена, когда колбасу делали из животных, миновали....
Теперь делают, с великого позволения так называемых правителей типа медведевых, путиных, набиулиных, всяких прокуроров, и им подобных, кому что вздумается. Потому не нужно в стране коров, колбасы сыпятся с полок, молоко льется реками, каких в СССР не было, от хлеба закрома трещат. Что же вы, граждане и гражданки хотели, капитализм, притом дикий, с воровством, насилием и пр. с современными песнями и плясками
26.02.2019, 20:10
Гость: А какое

тут может быть политическое решение? Только решительно отмежеваться от анархо-синдикалистов.
26.02.2019, 19:48
Гость: Наивное дитя,

так и не выросшее из "Огонька" 1990-х.
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