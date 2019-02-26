Правительство проверит качество сыров и вареной колбасы

10:40

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству согласовать список торговых марок и производителей продукции животного происхождения – мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов – для отбора и лабораторных исследований, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию поручения.

Цель проверки– собрать объективную картину качества и безопасности продукции, в частности, какова доля фальсификата, как используются антибиотики. Поскольку данные у Россельхознадзора и Роспотребнадзора зачастую расходятся, проверка будет проводиться совместно в лабораториях Роспотребнадзора и Россельхознадзора, а Роскачество будет ответственным за отбор, программу испытаний и объединение информации.

Инициатива направлена на повышение качества продуктов, отмечает представитель Минсельхоза. По словам представителя Россельхознадзора Юлии Мелано, в ведомстве еще в 2017 г. заявляли о массовой фальсификации продуктов: в 2018 г. в 21,6% молока и молочной продукции и в 20% мясной продукции были найдены нарушения.

У Роспотребнадзора на сайте – иные данные. 8% сыра на полке содержат растительные жиры, сообщала служба в ноябре. В первом полугодии 2018 г. не соответствовало норме 2% мяса и мясной продукции. Лишь 0,3% мясных продуктов не соответствовали требованиям к содержанию антибиотиков, микробиологическим показателям – 3%.

Оба надзора контролируют качество и безопасность, напоминает Мелано, но Роспотребнадзор имеет право проверять продукцию на прилавках, а Россельхознадзор – на предприятиях и складах.