]]> ]]>
Главная В России Новости

Хор в Исаакиевском соборе спел про ядерную бомбардировку США

19:11 27.02.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube

Скандальное происшествие произошло 23 февраля в крупнейшем храме Санкт-Петербурга Исаакиевском соборе. Концертный хор Санкт-Петербурга, выступая здесь на праздничном концерте, исполнил шуточную песню барда Андрея Козловского о ядерной бомбардировке США.

Песня "На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих" была написана еще в 1980-е годы и фактически высмеивала тогдашнюю антиамериканскую пропаганду. Она прозвучала после основной программы, в которой хор пел песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов, пишут "Новые Известия".

"Это - заключительный аккорд Концерта ко Дню защитника Отечества, 60-я минута, - комментирует в своём Живом Журнале диакон Андрей Кураев. - Культурная столица аплодировала... Песня сама по себе старая, из советского андеграунда. Тогда она была шуткой, но сегодня да еще в таком суперсерьезном исполнении это никак не смотрится шуткой. Потому что пролетариату нечего терять, кроме трех рублей".

Видеозапись концерта вызвала критику в Сети, включая многочисленные оскорбления в адрес хора и автора песни, которого назвали "больным на голову параноиком". В ответ на это руководство хора опубликовало на своей странице "ВКонтакте"заявление, призвав "не заниматься политиканством":

"Песни, которые мы поём - это документы эпохи, среды, уникальные и вполне оригинальные. Разумеется, мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то еще конъюнктуры. Во-вторых, концерт в храме не обязывает петь только литургические произведения. Мы поздравили наших слушателей, мы показали им, что ценим их праздник, их прошлое, их труд. Что мы вместе с ними. И они были рады это услышать и прочувствовать".

Дирижер хора Владимир Беглецов также отметил, что хор выбрал песню, "потому что она шуточная и веселая. А вот кто там и что стал додумывать и сочинять, зачем мы это сделали, я не знаю".

При этом в музейном комплексе "Исаакиевский собор", подразделением которого является хор, сказали, что считают выбор песни об атомной бомбардировке США неуместным, приводя текст песни:

"На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Все могу за три рубля!

Здравствуй, новая земля

Неприятеля!"

Темы: В России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.02.2019, 00:37
Гость: Ы?

Ни одному американцу такое в голову бы не пришло (по отношению к Рф).
Больные люди.
27.02.2019, 23:40
Гость: лбзнтлн

Народ сам выбирает, какие песни слушать и петь. Народ, когда на него напали 78 лет назад, выбрал "Священную войну", монументальную песню.
Сегодня на народ с войной и санкциями напали "партнёры".
И народ это знает, и соотвественным образоми поёт саркастические песни.
27.02.2019, 23:31
Гость: ВВВ

Не служу я, а работаю. По восьмому разряду - 128 руб/час! Одно радует, что тупым буржуйским пропагандистам скоро придётся не у монитора сидеть, а много и упорно на улице за пайку работать!
Все комментарии (17)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.