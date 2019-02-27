Хор в Исаакиевском соборе спел про ядерную бомбардировку США

19:11

Скандальное происшествие произошло 23 февраля в крупнейшем храме Санкт-Петербурга Исаакиевском соборе. Концертный хор Санкт-Петербурга, выступая здесь на праздничном концерте, исполнил шуточную песню барда Андрея Козловского о ядерной бомбардировке США.

Песня "На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих" была написана еще в 1980-е годы и фактически высмеивала тогдашнюю антиамериканскую пропаганду. Она прозвучала после основной программы, в которой хор пел песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов, пишут "Новые Известия".

"Это - заключительный аккорд Концерта ко Дню защитника Отечества, 60-я минута, - комментирует в своём Живом Журнале диакон Андрей Кураев. - Культурная столица аплодировала... Песня сама по себе старая, из советского андеграунда. Тогда она была шуткой, но сегодня да еще в таком суперсерьезном исполнении это никак не смотрится шуткой. Потому что пролетариату нечего терять, кроме трех рублей".

Видеозапись концерта вызвала критику в Сети, включая многочисленные оскорбления в адрес хора и автора песни, которого назвали "больным на голову параноиком". В ответ на это руководство хора опубликовало на своей странице "ВКонтакте"заявление, призвав "не заниматься политиканством":

"Песни, которые мы поём - это документы эпохи, среды, уникальные и вполне оригинальные. Разумеется, мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то еще конъюнктуры. Во-вторых, концерт в храме не обязывает петь только литургические произведения. Мы поздравили наших слушателей, мы показали им, что ценим их праздник, их прошлое, их труд. Что мы вместе с ними. И они были рады это услышать и прочувствовать".

Дирижер хора Владимир Беглецов также отметил, что хор выбрал песню, "потому что она шуточная и веселая. А вот кто там и что стал додумывать и сочинять, зачем мы это сделали, я не знаю".

При этом в музейном комплексе "Исаакиевский собор", подразделением которого является хор, сказали, что считают выбор песни об атомной бомбардировке США неуместным, приводя текст песни:

"На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Все могу за три рубля!

Здравствуй, новая земля

Неприятеля!"