Пригожин подтвердил свою встречу с Соболь и шантаж со стороны Навального

23:45

В Сеть попали фото, доказывающие встречу Евгения Пригожина с Любовью Соболь в Санкт-Петербурге

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал агентству «Ридус» о своей встрече с юристом ФБК Любовью Соболь в Санкт-Петербурге и про шантаж со стороны Алексея Навального.

Любовь Соболь. Фото из соцсети

Предприниматель назвал встречу «наглой попыткой вымогать деньги», он утверждает, что оппозиционер и глава ФБК Алексей Навальный требовал от него 300 миллионов рублей на муниципальную кампанию Фонда борьбы с коррупцией в Петербурге в обмен на прекращение «расследований

«Он сообщил, что «его слово в стране является законом и при желании он может натянуть любого чиновника и бизнесмена». А значит, мне следует понять, что я должен ему заплатить или против меня будет развернута большая медиакампания, и что на обдумывание его предложения у меня есть максимум две недели», - заявил Евгений Пригожин.

Бизнесмен утверждает, что ровно через две недели с представителем компании «Конкорд» связался человек от Любови Соболь, который попросил о встрече с бизнесменом. Фотографии того, как Соболь встречает сотрудник Пригожина на перроне вокзала, ранее попали в сеть.

Глава «Конкорда» сообщил, что разговор с активисткой проходил в два этапа: у них не получилось поговорить в «Имидж студии Дениса Осипова», расположенной на Невском проспекте, так как «возможности общаться на серьезные вопросы не было». Тогда юрист ФБК и бизнесмен встретились в вегетарианском кафе «Лаора», где у них состоялся диалог на тему требуемых Навальным миллионов. Соболь настаивала, что у Пригожина нет вариантов избегать сделки, но получила категорический отказ.

На вопрос корреспондента «Ридус», почему бизнесмен не обращается в правоохранительные органы по факту шантажа, он ответил, что не видит «серьезных перспектив для уголовного преследования согласно законодательству РФ».

Ранее в Сеть попали фото, доказывающие встречу Евгения Пригожина с Любовью Соболь в Санкт-Петербурге: анонимный стрингер опубликовал маршруты передвижения обоих, а затем журналисты получили фотографии и свидетельства, подтверждающие факт встречи, который Навальный и Соболь отрицают.

Ранее в группе пресс-службы компании «Конкорд» ВКонтакте была опубликована информация о встрече Пригожина и Навального в отеле Sokos на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Пригожин утверждает, что встреча действительно состоялась, а блогер пытался шантажировать его и угрожал продолжить атаку «фейковыми роликами» про некачественное питание в детских учреждениях Москвы, если тот не выплатит Фонду борьбы с коррупцией 300 миллионов рублей.