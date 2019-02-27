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Россияне задолжали банкам более 14 триллионов рублей

11:15 27.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Общая задолженность по кредитам, взятым россиянами, составляет 14,86 триллиона рублей. Чуть менее половины от этой суммы приходится на займы по ипотеке, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные кредитной карты России от Общероссийского народного фронта.

Среди наиболее закредитованных регионов страны — Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутская область и Югра.

В среднем одна семья должна по займам порядка 263 тысяч рублей. Размер просроченной задолженности при этом составляет 13,4 тысячи.

Сумма ипотечных кредитов, которые оформили жители России, равняется 6,38 триллиона рублей. Из них три триллиона были взяты в 2018 году.

Несмотря на внушительную сумму общей задолженности, число неспособных вовремя расплатиться с долгами сокращается. При этом больше всего просрочек по выплатам отмечают в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.

Эксперты полагают, что кредитная задолженность россиян будет увеличиваться. Причина этого, прежде всего, кроется в ипотеке, которая привлекает клиентов низкими ставками. Решающим фактором, по мнению специалистов, все же станет обстановка в экономической сфере РФ. В нынешних условиях предугадать ее сложно.

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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27.02.2019, 16:27
Гость: Охотник, наверное,

ты не в курсе.
В современном мире не существует никаких других денег, кроме долгов.
Все деньги, которые ходят на планете - это кредиты, выданные кому-то банком под частичное обеспечение.
Поскольку никто не имеет права выпускать деньги, кроме банков, а банки выдают их в виде кредитов, то если все долги будут погашены, то денег на Земле не будет вообще.
-
Чем больше долгов, тем больше денег в стране.
-
У вас там, на Украине, наверное, это никому не интересно. И, наверное, для тебя это новость. Но это факт.
Лично мне такая схема кажется преступной. Но мы с тобой живем именно в ней.
27.02.2019, 14:45
Гость: охотник за бакланами

Это какой надо быть экономически-недоразвитой и бедной страной ,чтоб население имело ,такие задолженности ?
(а ведь есть ещё задолженности за ЖКХ ,за налоги ,которое население не в силах платить )
Не удивительно что россиян пичкают с утра новостями ,какая сегодня ширинка у Порошенко на молнии ,или на пуговицах .
27.02.2019, 13:39
Гость: пенсионер

Предлагаю президенту новый нац. проект "Списание": списание 14 триллионов рублей со всех должников России. Уверен положительный эффект от этого сразу же проявится в экономике РФ.
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