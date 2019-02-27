Россияне задолжали банкам более 14 триллионов рублей

11:15

Общая задолженность по кредитам, взятым россиянами, составляет 14,86 триллиона рублей. Чуть менее половины от этой суммы приходится на займы по ипотеке, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные кредитной карты России от Общероссийского народного фронта.

Среди наиболее закредитованных регионов страны — Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутская область и Югра.

В среднем одна семья должна по займам порядка 263 тысяч рублей. Размер просроченной задолженности при этом составляет 13,4 тысячи.

Сумма ипотечных кредитов, которые оформили жители России, равняется 6,38 триллиона рублей. Из них три триллиона были взяты в 2018 году.

Несмотря на внушительную сумму общей задолженности, число неспособных вовремя расплатиться с долгами сокращается. При этом больше всего просрочек по выплатам отмечают в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.

Эксперты полагают, что кредитная задолженность россиян будет увеличиваться. Причина этого, прежде всего, кроется в ипотеке, которая привлекает клиентов низкими ставками. Решающим фактором, по мнению специалистов, все же станет обстановка в экономической сфере РФ. В нынешних условиях предугадать ее сложно.