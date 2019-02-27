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Судебные приставы начали искать должников с помощью уличных камер

22:06 27.02.2019
Камеры видеонаблюдения
© KM.RU, Илья Шабардин
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В Москве судебные приставы начали разыскивать должников при помощи камер уличного видеонаблюдения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова руководителя УФССП по Москве - главного судебного пристава Москвы Сергея Замородских.

По его словам, благодаря доступу к единому центру хранения данных появилась возможность устанавливать места передвижения должников с помощью городских камер видеонаблюдения.

Сейчас в указанную систему загружено порядка 1500 фотографий должников.

Темы: Федеральная служба судебных приставов РФ
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Комментарии читателей
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28.02.2019, 02:01
Гость: Wrangell

Вроде бы полезная технология, но... На примере должников власти (по всему миру) совершенствуют методику слежки за неугодными и вообще за всем населением, которая и не снилась ни Гитлеру, ни Сталину...
28.02.2019, 00:14
Гость: Пристав - это хорошо

"Афоня, ты мне рупь должен!" - и тут камера потихоньку советует: "два!".
27.02.2019, 23:48
Гость: Михаил

1984 наступил
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