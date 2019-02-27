Судебные приставы начали искать должников с помощью уличных камер

22:06

В Москве судебные приставы начали разыскивать должников при помощи камер уличного видеонаблюдения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова руководителя УФССП по Москве - главного судебного пристава Москвы Сергея Замородских.

По его словам, благодаря доступу к единому центру хранения данных появилась возможность устанавливать места передвижения должников с помощью городских камер видеонаблюдения.

Сейчас в указанную систему загружено порядка 1500 фотографий должников.