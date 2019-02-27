Шнуров вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре

11:00

Ко­ми­тет по куль­ту­ре по­пол­нил состав своего Об­ще­ствен­но­го совета. В него вошли митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), музыкант Сергей Шнуров, писатель Евгений Водолазкин и дрессировщик Эдгард Запашный

"Общественный совет при думском комитете по культуре прирастает новыми именами. Как я и анонсировала, начинается «второй призыв». Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре", — приводит ТАСС слова главы комитета Елены Ямпольской.

Говоря о вла­ды­ке Тихоне, пар­ла­мен­та­рий от­ме­ти­ла, что в совете его ждали с пер­во­го дня, однако для по­доб­ной де­я­тель­но­сти тре­бу­ет­ся бла­го­сло­ве­ние пат­ри­ар­ха.

Дру­го­го нового члена совета - Ев­ге­ния Во­до­лаз­ки­на - она на­зва­ла "укра­ше­ни­ем оте­че­ствен­ной сло­вес­но­сти".

"Что ка­са­ет­ся Сергея Шну­ро­ва, с ко­то­рым я недав­но всту­пи­ла в риф­мо­ван­ный диалог, мне его твор­че­ство ин­те­рес­но, - от­ме­ти­ла Ям­поль­ская. - Сергей Шнуров пользуется огромной популярностью не только у молодежи, но и среди старшего поколения. (…) Жанр, который он избрал, то, что раньше называли «утром в газете, вечером в куплете», я теперь называю «утром в инете, вечером в куплете» — он один сейчас в этом работает. (…) И я думаю, что его присутствие придаст этому совету и живость, и оригинальность".

Другого мнения придерживается депутат Государственной думы Виталий Милонов. В эфире радио НСН парламентарий предположил, что лидера "Ленинграда" включили в Общественный совет, чтобы поучить его культуре.

"Видимо, какие-то инклюзивные технологии. Возможно, их включают для того, чтобы они узнали о том, что такое культура. Я не думаю, что спрашивали у большого количества деятелей культуры, насколько уместно наличие матерщинника и похабника Шнурова в Совете по культуре. Это что же получается, что Сергей Шнуров является одним из авторитетных и уважаемых деятелей российской культуры? Печально. Я надеюсь, что это больше аванс ему был выдан, чтобы он, может быть, узнал, что все, что он делает, не имеет отношения [к культуре]", — сказал он.

Функции совета включают в себя подготовку предложений по совершенствованию законодательства и выработку консолидированной общественной позиции по значимым вопросам в культурной сфере.