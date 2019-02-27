Шнуров вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре
Комитет по культуре пополнил состав своего Общественного совета. В него вошли митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), музыкант Сергей Шнуров, писатель Евгений Водолазкин и дрессировщик Эдгард Запашный
"Общественный совет при думском комитете по культуре прирастает новыми именами. Как я и анонсировала, начинается «второй призыв». Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре", — приводит ТАСС слова главы комитета Елены Ямпольской.
Говоря о владыке Тихоне, парламентарий отметила, что в совете его ждали с первого дня, однако для подобной деятельности требуется благословение патриарха.
Другого нового члена совета - Евгения Водолазкина - она назвала "украшением отечественной словесности".
"Что касается Сергея Шнурова, с которым я недавно вступила в рифмованный диалог, мне его творчество интересно, - отметила Ямпольская. - Сергей Шнуров пользуется огромной популярностью не только у молодежи, но и среди старшего поколения. (…) Жанр, который он избрал, то, что раньше называли «утром в газете, вечером в куплете», я теперь называю «утром в инете, вечером в куплете» — он один сейчас в этом работает. (…) И я думаю, что его присутствие придаст этому совету и живость, и оригинальность".
Другого мнения придерживается депутат Государственной думы Виталий Милонов. В эфире радио НСН парламентарий предположил, что лидера "Ленинграда" включили в Общественный совет, чтобы поучить его культуре.
"Видимо, какие-то инклюзивные технологии. Возможно, их включают для того, чтобы они узнали о том, что такое культура. Я не думаю, что спрашивали у большого количества деятелей культуры, насколько уместно наличие матерщинника и похабника Шнурова в Совете по культуре. Это что же получается, что Сергей Шнуров является одним из авторитетных и уважаемых деятелей российской культуры? Печально. Я надеюсь, что это больше аванс ему был выдан, чтобы он, может быть, узнал, что все, что он делает, не имеет отношения [к культуре]", — сказал он.
Функции совета включают в себя подготовку предложений по совершенствованию законодательства и выработку консолидированной общественной позиции по значимым вопросам в культурной сфере.