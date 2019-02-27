В российских элитах окопалась иностранная агентура

Деятельность иностранных шпионов в России за последние годы активизировалась, заявил Дмитрий Песков. Что имел в виду пресс-секретарь президента РФ?

Действительно ли иностранная разведка вольготно чувствует себя в России, имеется ли у нее агентура в российских элитах – и что было бы нелишним предпринять в связи с этим?

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«Вы знаете, что и наши спецслужбы неоднократно говорили о том, что деятельность всяких иностранных шпионов здесь существенно за последние годы активизировалась», – ответил Песков на вопрос, считает ли он нормальным тот факт, что США ведут слежку за гражданами РФ, нет ли риска, что по такой же схеме американская сторона через интернет следит за россиянами, в том числе за первыми лицами.

Песков также отметил, что все имеет свой конец и свое начало – отвечая на вопрос, закончится ли шпионаж с американской стороны.

Поводом для обращения пресс-секретаря президента к философским цитатам стало фактическое признание компании Google в том, что она ведет слежку за россиянами. Но в широком смысле слова никак иначе на вопрос, закончится ли когда-нибудь шпионаж с американской стороны, ответить было нельзя.

Слежка в интернете (не только в социальных сетях) – очень модная тема. Но, как правило, озабочены этой темой в основном те, за кем следить – лишняя трата времени и сил. То же касается и не менее знаменитого хакерства, роль которого в современном шпионаже очень преувеличена. Реальная же польза от него в настоящем шпионаже носит исключительно прикладной характер, что бы нам ни докладывал спецпрокурор Мюллер. Обойти защиты телефонной компании и получить биллинг звонков злодея, чтобы не ждать решения суда, – не бином Ньютона.

Реально ничего плохого обычному человеку от того, что Google подбирает ему контекстную рекламу или сортирует селфи по координатам на местности, не будет. А те, кому положено скрывать свое местонахождение и интернет-запросы, вполне могут этот «бытовой шпионаж» обойти. Тот, кто хочет, чтобы его не нашли, обязательно сможет спрятаться – хотя бы на какое-то время.

Но что происходит с реальной активизацией иностранных разведывательных спецслужб против граждан РФ? С либерального фланга уже несколько лет сыплются обвинения в «шпиономании» и приводятся в качестве доказательства примеры арестов уважаемых людей в закрытых областях научной сферы. Но военный и научный шпионаж действительно вечны, это постоянные спутники любого крупного и развитого государства.

Отрицать сам факт такой работы иностранных спецслужб на территории РФ и против граждан РФ было бы, мягко говоря, недальновидно.

Не менее актуальна сейчас и проблема чисто политического шпионажа. В Вашингтоне даже не пытаются скрывать, что практически все оценки и прогнозы в отношении России строятся на 90% из информации, полученной из конфиденциальных источников. Это университетские think-tank опираются на тенденциозные оценки политэмигрантов и представителей «внутренней эмиграции», отчего все эти доклады порой так весело выглядят. ЦРУ же физически сохранило какую-то часть «старой» агентуры в политико-административной сфере России, с которой, правда, в последнее время затруднена связь.

Были данные, что среди этой агентурной сети отмечалась небольшая паника и кто-то из источников даже ставил вопрос о вывозе его из РФ. Эта проблема – наличия агентуры ЦРУ среди российской элиты – существует и требует решения, просто в силу ее особой чувствительности ее стараются всуе не поминать. Также стали возникать вопросы к обеспечению «первой линии безопасности» – перспективных разработок в военной сфере.

Вопрос даже не в количестве идентифицированных сотрудников многочисленных иностранных спецслужб на территории РФ. Старые агентурные сети не зависят от количества связных, у них иные системы связи, которые, как показывают документы непосредственно из Белого дома и ЦРУ, каким-то образом функционируют. Все это проблемы куда более серьезные, чем все вместе взятые компьютерные ухищрения мировых IT-гигантов. Просто всеобщее и повальное увлечение компьютерной тематикой и вера во всесилие интернета притягивают к себе обывательское внимание. И Пескову приходится объяснять прописные истины про «прозрачность интернета» и про «абсурд приватности».

Отрицать опасность шпионажа нелепо. На Западе любые встречи с российскими дипломатами или чиновниками вне рамок официальных мероприятий стали «токсичными», а обвинением в «работе на русских» можно разрушить любую карьеру и даже жизнь, в том числе не предъявляя реальных доказательств.

Над этим можно посмеиваться, но одновременно было бы неплохо усилить контрразведывательную работу. Другое дело, что в наиболее освещаемой части шпионской работы – интернет-технологиях – каждое ограничение или попытка контроля за оборотом информации вызывают бурю возмущения со стороны либерального фланга. Но даже при этом надо понимать, что те, кто хочет спрятаться, спрячутся и там.

В свое время люди «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в России) использовали для переписки порночаты, обмениваясь зашифрованными фразами. А некоторые комментировали фото на специализированных сайтах про котиков. Прикроешь один – вылезет десять новых котиков. Тут опять же возвращаемся к агентурной разведке – она основа основ.

Отслеживать надо человека, а не его цифровой след. Он может помочь отследить, но он никак не единственное средство борьбы со шпионажем, а лишь вспомогательный элемент. В конце концов, компьютер – это лишь враждебно настроенная железяка, он сам по себе секреты не ворует и подрывную пропаганду не ведет.