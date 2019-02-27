В Госдуме предложили не наказывать «традиционные» издания за фейки

14:30

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин предложил ко второму чтению исключить из-под действия законопроекта о фейковых новостях «традиционные медиа».

По словам Левина, для таких СМИ режим контроля «на текущий момент достаточно эффективен против фейков». Какие именно СМИ он считает традиционными, Левин не уточнил, но заметил, что сетевые издания будут заранее получать предупреждения, чтобы иметь возможность удалить фейки и избежать блокировки.

Аналогичные поправки Левин предложил к законопроекту о неуважении к власти. Сайтам, где найдут такие публикации, дадут один день на их удаление, после чего будет начата процедура блокировки. «Такие формулировки позволят вывести из зоны действия закона пользователей, которые опубликовали такую информацию случайно, или неверно оценив ее характер», — пояснил Левин.

Оба законопроекта, о которых рассказал Левин, прошли первое чтение в январе. Они были поддержаны правительством и Кремлем.