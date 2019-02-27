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Суд оценил хищение 6 млрд рублей в четыре года колонии

16:38 27.02.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Савеловский суд приговорил бывшего топ-менеджера ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктора Афонина к четырем годам колонии за хищения у Международного акционерного банка (МАБ).

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

«Суд признал В.Афонина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - сказала она, уточнив, что В.Афонин был взят под стражу в зале суда, так как на период рассмотрения дела находился под подпиской о невыезде.

18 февраля был вынесен приговор в отношении брата В.Афонина Бориса, ему назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев колонии общего режима, он также был взят под стражу в зале суда.

По версии следствия, в период с 2007 по 2011 г. В.Афонин, работая топ-менеджером компании ФГУП «Алмазювелирэкспорт» оказал влияние на сотрудников банка ЗАО «МАБ» с целью хищения депозитных денежных средств размещенных федеральным государственным унитарным предприятием в указанном банке.

Его брат Борис, используя фиктивные организации, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, завладел мошенническим путем указанными деньгами путем получения кредитов.

Своими действиями они причинили ущерб бюджету Российской Федерации на сумму свыше 6 млрд руб.

Темы: Судебная система в России
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Комментарии читателей
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27.02.2019, 19:02
Гость: В2831

Ну ладно 4 года, а 6 миллиардов вернуть в зад надо бы,а если нет, то тогда еще 15лет прибавлять надо крытой, вот и все.
27.02.2019, 18:58
Гость: Зf

такие ничтожные сроки суд сам должен отбывать такие наказания. А может ворам и не срок, а медаль выдавать за то, что собрали такие деньги в народную копилку?
27.02.2019, 18:49
Гость: Пенсионер

Закон Российского правосудия:
за воровство выше 6 трлн.руб не садят, могут только орден дать
за 6 трлн.руб - дают 1 год
за 600 млрд.руб - дают 2 года
за 60 млрд.руб - дают 3 года
за 6 млрд.руб - дают 4 года
за 600 млн.руб - дают 5 лет
за 60 млн.руб - дают 6 лет
за 6 млн.руб - дают 7 лет
за 600 тыс.руб - дают 8 лет
за 60 тыс.руб - дают 9 лет
Вот так, закон суров, но это закон!
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