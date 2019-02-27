Суд оценил хищение 6 млрд рублей в четыре года колонии

16:38

Савеловский суд приговорил бывшего топ-менеджера ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктора Афонина к четырем годам колонии за хищения у Международного акционерного банка (МАБ).

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

«Суд признал В.Афонина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - сказала она, уточнив, что В.Афонин был взят под стражу в зале суда, так как на период рассмотрения дела находился под подпиской о невыезде.

18 февраля был вынесен приговор в отношении брата В.Афонина Бориса, ему назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев колонии общего режима, он также был взят под стражу в зале суда.

По версии следствия, в период с 2007 по 2011 г. В.Афонин, работая топ-менеджером компании ФГУП «Алмазювелирэкспорт» оказал влияние на сотрудников банка ЗАО «МАБ» с целью хищения депозитных денежных средств размещенных федеральным государственным унитарным предприятием в указанном банке.

Его брат Борис, используя фиктивные организации, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, завладел мошенническим путем указанными деньгами путем получения кредитов.

Своими действиями они причинили ущерб бюджету Российской Федерации на сумму свыше 6 млрд руб.