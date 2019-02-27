Россиянки стали позже рожать первого ребенка

18:30

Большинство россиянок откладывают рождение первого ребенка на возраст от 26 до 35 лет. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Ее слова привело РИА «Новости».

По словам Голиковой, в 2000-х годах 60% женщин в нашей стране рожали первенца до 25 лет, а уже в 2017 году эта доля снизилась до 45%. Это является большой проблемой для демографической ситуации в стране, считает вице-премьер, поскольку смещение возрастной границы для первого рождения сокращает потенциал для второго и последующих рождений.

«К сожалению, статистика сейчас складывается таким образом, что если в 2000 году рождение первых детей в возрасте до 25 лет включительно составляло 60% от всех родившихся, то в 2017 году — данных за 2018 год пока еще нет — это 45%», — сказала Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что россиянки сейчас больше думают о получении высшего образования и достижениях на работе.