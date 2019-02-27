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Россиянки стали позже рожать первого ребенка

18:30 27.02.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Большинство россиянок откладывают рождение первого ребенка на возраст от 26 до 35 лет. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Ее слова привело РИА «Новости».

По словам Голиковой, в 2000-х годах 60% женщин в нашей стране рожали первенца до 25 лет, а уже в 2017 году эта доля снизилась до 45%. Это является большой проблемой для демографической ситуации в стране, считает вице-премьер, поскольку смещение возрастной границы для первого рождения сокращает потенциал для второго и последующих рождений.

«К сожалению, статистика сейчас складывается таким образом, что если в 2000 году рождение первых детей в возрасте до 25 лет включительно составляло 60% от всех родившихся, то в 2017 году — данных за 2018 год пока еще нет — это 45%», — сказала Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что россиянки сейчас больше думают о получении высшего образования и достижениях на работе.

Темы: Демографическая ситуация в России, Дети, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.02.2019, 01:21
Гость: Время Ч.

Ты бы хоть подождал нормальной информации прежде чем сарафанное радио включать. Видео выложила "Фонтанка" и уже его убрала, т.к. оно оказалось старым. Журналюгам как всегда хочется уток понапускать ради рейтингов и тиражей. К вашему сведению старые банкноты, обветшавшие тоже уничтожают, а взамен печатают новые.
27.02.2019, 22:00
Гость: Прораб

Бабы же не дуры надо карьеру делать, олигархов ловить и бабки грести пока молодые зачем им сопливые дети и мужья недотепы только мешают.
27.02.2019, 21:21
Гость: Юстас

По "залету" стали меньше рожать. Ну и плюс разные чинуши "радуют" ...то "макарошками", то заявлениями, что мы вас не просили рожать, то разводить сады и огороды, что бы кормить детей все это видимо отпугивает рассудительных девушек от желания стать матерью, не обеспечив себе "тылы". С барского плеча разрешение собирать валежник, возможность стать самозанятым и материнский капитал с пособиями не компенсируют их опасений. Предполагаю, что до 25ти рожают из двух категорий самые обеспеченные, самые малообразованные.
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