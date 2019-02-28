Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб.

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На сайте госзакупок 27 февраля опубликовано несколько заказов, сделанных ФГУП «Торговый дом «Кремлевский», относящихся к Управлению делами президента. Структура закупила сигареты у единственного поставщика на общую сумму 19,05 млн руб.

Так, в один из лотов на сумму 2,289 млн руб. входит закупка 42 тыс. сигарет. В общей информации о лоте указывается, что закупка у единственного поставщика «осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций». Заказчик — санкт-петербургский филиал ТД «Кремлевский», пишет РБК.

Поставщиком сигарет, согласно протоколу закупки, стало ООО «КТФ» — Калужская табачная фабрика. Согласно плану закупок товаров продукция должна быть отгружена в Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге. В общей сложности ТД «Кремлевский» закупил более 360 тыс. единиц товара. В документах не уточняется, имеется ли в виду под единицей измерения одна сигарета или одна пачка. Таким образом, средняя цена составляет порядка 52 руб. за штуку товара. Согласно данным открытых источников, минимальная розничная цена за одну пачку сигарет предприятия КТФ находится в диапазоне 69–72 руб.

На сайте Калужской табачной фабрики указано, что предприятие работает «в сегменте элитных брендовых марок сигарет».

Данную закупку сигарет официальный представитель управления делами президента РФ Елена Крылова объяснила «обычной коммерческой деятельностью».

«Поставка для сети супермаркетов в нескольких городах России в рамках обычной коммерческой деятельности. Все необходимые разрешения есть, бюджетные деньги не используются», - приводит слова Крыловой «Интерфакс».