РПЦ сравнила аборты с потерями во Второй мировой войне

16:10

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов в ходе выступления на форуме «Охрана репродуктивного здоровья семьи и ребенка» заявил, что число абортов в России превышает количество погибших во время Второй мировой войны. Слова священнослужителя привел официальный сайт Русской православной церкви.

«Нам нужно выбрать между христианством и фашизмом. Мы ходим на „Бессмертный полк“. Но это убили враги. А сколько убили мы сами? Побольше, чем на Второй мировой войне, гораздо больше», — заметил Смирнов, назвав аборты трагедией русского народа.

Он возмутился, что прерывание беременности в России осуществляется в рамках системы обязательного медицинского страхования. Протоиерей упомянул в своем выступлении программу Адольфа Гитлера, где говорилось о приемлемости и желательности абортов как средства для вымирания русских.

«Сегодня, несмотря на победу над нацизмом, наше общество во многом живет в согласии с подобным планом», — подчеркнул Дмитрий Смирнов, добавив, что необходимо изменить общественное сознание для решения этого вопроса.

Кроме того, священнослужитель посетовал на старение русского народа, средний возраст представителя которого равняется 40 годам.

«Когда нам показывают Сирию, мы видим огромное количество детей, а у нас их как будто нет. Один ребенок, редко — два, а три — это считается многодетной семьей. А три и больше — это 4% населения», — заметил он. Именно подобное положение вещей, по мнению протоиерея, ведет к самоуничтожению народа и государства.