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РПЦ сравнила аборты с потерями во Второй мировой войне

16:10 28.02.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов в ходе выступления на форуме «Охрана репродуктивного здоровья семьи и ребенка» заявил, что число абортов в России превышает количество погибших во время Второй мировой войны. Слова священнослужителя привел официальный сайт Русской православной церкви.

«Нам нужно выбрать между христианством и фашизмом. Мы ходим на „Бессмертный полк“. Но это убили враги. А сколько убили мы сами? Побольше, чем на Второй мировой войне, гораздо больше», — заметил Смирнов, назвав аборты трагедией русского народа.

Он возмутился, что прерывание беременности в России осуществляется в рамках системы обязательного медицинского страхования. Протоиерей упомянул в своем выступлении программу Адольфа Гитлера, где говорилось о приемлемости и желательности абортов как средства для вымирания русских.

«Сегодня, несмотря на победу над нацизмом, наше общество во многом живет в согласии с подобным планом», — подчеркнул Дмитрий Смирнов, добавив, что необходимо изменить общественное сознание для решения этого вопроса.

Кроме того, священнослужитель посетовал на старение русского народа, средний возраст представителя которого равняется 40 годам.

«Когда нам показывают Сирию, мы видим огромное количество детей, а у нас их как будто нет. Один ребенок, редко — два, а три — это считается многодетной семьей. А три и больше — это 4% населения», — заметил он. Именно подобное положение вещей, по мнению протоиерея, ведет к самоуничтожению народа и государства.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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28.02.2019, 22:00
Гость: Ленивый

Рождаемость падает - потому, что большую семью не прокормить! Конечно, это невидно из-за кремлевских стен... Аборт - не лучшее, но средство регулирования рождаемости, после аборта женщина вполне может родить, когда для этого созреют условия... Запрещая аборты - получим увеличение смертности от криминальных абортов, а так же более частые осложнения и бесплодие, т.е. результат, противоположный желаемому! Сделав аборты платными - увеличим рождаемость в самой низшей социальной группе, алкашей и бездельников - работать они не могут и не будут, и детей нормальных они вырастить не смогут... Так нужно ли государству увеличение количества бомжей, алкоголиков и тунеядцев?! Может, лучше г.Миллеру предложить подразмножиться - его месячный доход достаточен для того, чтобы вырастить до самого совершеннолетия сорок детей! (т.е., если г.Миллеру урезать зарплату до средней по России - рождаемость повысится на 40 человек в месяц! А ведь есть ещё и Греф, и прочие "хорошоживущие" - это тысячи счастливых детей!
28.02.2019, 21:47
Гость: Гость

Я тоже сегодня услышала очень интересную вещь. Оказывается, что ходить в церковь, быть верующим и одновременно лгать - это вполне нормальное явление. Ведь у них же есть оправдание - они бояться потерять работу. А душу свою вы не боитесь потерять. Что важнее в конце-концов - какая-то несчастная работа или собственная душа. И это говорит человек, который не просто поет в церковном хоре - у нее даже пенсия есть, хоть и маленькая, но миллионы людей у нас живут на такие деньги. А у тебя хозяйство к тому же есть - с голода точно не умрешь. И вот она ради каких-то несчастных 12 тысяч рублей в месяц готова продать свою душу и даже потерять собственную свободу. Ведь то, что она подписывает, это не просто ложь, а самый настоящий криминал. И это делает не просто человек с улицы - она ведь в хоре поет - значит имеет непосредственное отношение к церкви. Поэтому о чем вы вообще здесь говорите. Вы даже своих верующих убедить не можете - они готовы душу продать за пару тысяч. Что тогда говорить об остальных...
28.02.2019, 21:36
Гость: Я тебе сочувствую!

Я понял, ты жертва 90-х.
Так безграмотно излагать свои бестолковые мысли.
Позор!
Ты сколько классов окончил?
Вспомогательная школа или коррекционный класс?
Кто тебя таким глупостям научил?
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