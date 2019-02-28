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Сотрудников РКЦ «Прогресс» отправят на психиатрическое освидетельствование

20:11 28.02.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Один из главных производителей российских ракет-носителей - Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" - проведет психиатрическое освидетельствование сотрудников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на  материалы портала госзакупок.

Психиатрическое освидетельствование пройдут работники, "осуществляющие деятельность, связанную с источниками повышенной опасности, а также работающие в условиях повышенной опасности" и работники, чья работа "связана со сведениями, составляющими государственную тайну".

Стоимость освидетельствования одного работника составит до 2,5 тыс. рублей. Общая сумма контракта - 2,5 млн рублей.

"РКЦ "Прогресс" - одно из ведущих российских предприятий по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Ракеты-носители, созданные на предприятии, используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую станцию, а также запусков российских и иностранных спутников.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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01.03.2019, 01:16
Гость: такс

Может сами удивляются как без справки за такую зарплату работают
28.02.2019, 23:43
Гость: Путник

По словам Кудрина, выработка на одного работающего в России сейчас составляет примерно $23 в час. Это в полтора раза меньше, чем в Турции, и примерно в три раза меньше, чем в США, отметил председатель Счетной палаты. «Мы пока находимся где-то на уровне 80-х гг. стран “большой семерки”», — сказал Кудрин.
ВО КАК ДО РУКОВОДИЛИ!!!
ВЕДЬ СВАЛЯТ ВСЕ НА ЛЕНЬ РУССКИХ ЛЮДЕЙ, А НЕ ОТСУТСТВИЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ!!
28.02.2019, 22:58
Гость: чуднО!

Нормальными прежде ракетчики слыли,
Ан вроде как в "психи" теперь угодили:
Их мозг экспертизе подвергнет "Прогресс"!..
Стране не обрыдло быть "Полем чудес"?
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