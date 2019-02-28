Сотрудников РКЦ «Прогресс» отправят на психиатрическое освидетельствование

20:11

Один из главных производителей российских ракет-носителей - Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" - проведет психиатрическое освидетельствование сотрудников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы портала госзакупок.

Психиатрическое освидетельствование пройдут работники, "осуществляющие деятельность, связанную с источниками повышенной опасности, а также работающие в условиях повышенной опасности" и работники, чья работа "связана со сведениями, составляющими государственную тайну".

Стоимость освидетельствования одного работника составит до 2,5 тыс. рублей. Общая сумма контракта - 2,5 млн рублей.

"РКЦ "Прогресс" - одно из ведущих российских предприятий по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Ракеты-носители, созданные на предприятии, используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую станцию, а также запусков российских и иностранных спутников.