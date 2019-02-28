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Основателя Baring Vostok Майкла Калви оставили под арестом

16:53 28.02.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Мосгорсуд рассмотрел апелляцию адвокатов основателя инвестиционного фонда Майкла Калви и оставил без изменения решение о его аресте. Юристы пытались добиться того, чтобы американского бизнесмена отправили под домашний арест или выпустили под залог, передает корреспондент РБК.

Такое решение приняла судья Ольга Александрова. Адвокаты Калви настаивали на незаконности решения суда первой инстанции

Согласно апелляционным жалобам защитников, действия, вменяемые Калви, относятся к предпринимательской деятельности, что исключает возможность избрания ему такой строгой меры пресечения, как арест. В то же время суд первой инстанции не установил оснований для его помещения под стажу. Юристы подчеркивали, что бизнесмен не намерен скрываться, оказывать давление на свидетелей и мешать расследованию.

Сам Калви подтвердил, что бегать не собирается и что он готов соблюдать любые условия домашнего ареста.

Майкл Калви и еще пятеро сотрудников Baring Vostok были арестованы в середине февраля по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, подконтрольное инвестфонду Первое коллекторское бюро (ПКБ) передало банку «Восточный» акции компании IFTG в счет погашения долга по кредиту по завышенной цене — 2,5 миллиарда вместо 600 тысяч рублей.

Сам инвестор объясняет свое преследование корпоративным конфликтом с другой группой акционеров банка во главе с Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном. По словам американца, в 2018 году руководство Baring Vostok заподозрило их в сомнительных сделках, которые совпали по времени со слиянием «Восточного» и банка «Юниаструм». Baring Capital инициировал разбирательство в Лондонском международном арбитраже.

Сумма претензий Baring к компании Аветисяна Finvision Holdings, через которую он владеет долей в «Восточном», порядка 17,5 миллиарда рублей, заявил Калви, выступая в прениях сторон в четверг. 

Темы: Расследование преступлений в России, Расследования в России, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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28.02.2019, 20:37
Гость: У этого

Калви была мечта - не выходить из тюрьмы. Мечта исполнилась. Это ли не счастье?
28.02.2019, 18:18
Гость: Чингачгук

А ворюга браудер сбежал.
28.02.2019, 17:52
Гость: Время Ч.

Ну он же не хотел без подельников выходить вот пусть и сидит.
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