В Госдуму внесен законопроект об ограничении экспорта древесины до 2035 г.

15:40

Группа депутатов Государственной думы от «Справедливой России» внесла в нижнюю палату парламента законопроект об ограничении экспорта древесины до 31 декабря 2035 г. Документ опубликован в думской электронной базе.

«Проект федерального закона вносит изменения в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», предусматривающие возможность установления ограничений на вывоз отдельных товаров за пределы Российской Федерации, а также устанавливающий конкретную норму, направленную на ограничение экспорта древесины, круглых колотых лесоматериалов из нее (кроме дров и древесины, непригодной для промышленной переработки), также пневого осмола и технологической щепы до 31 декабря 2035 г.», - говорится в пояснительной записке.

В частности, указанной нормой устанавливается, что заготовка древесины, круглых колотых лесоматериалов из нее (кроме дров и древесины, непригодной для промышленной переработки), также пневого осмола и технологической щепы до 31 декабря 2035 г. допускается только в целях их переработки на территории РФ либо использования без переработки на территории РФ.

При этом коды видов вышеуказанных товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза определяются правительством РФ, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, законопроектом определяется, что механизм реализации устанавливаемых ограничений оборота древесины, круглых колотых лесоматериалов из нее (кроме дров и древесины, непригодной для промышленной переработки), также пневого осмола и технологической щепы, а также иные положения, не урегулированные Федеральным законом «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», связанные с реализацией указанных ограничений, устанавливаются правительством РФ.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования и признается утратившим силу с 1 января 2035 г.