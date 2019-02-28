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Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях весной

13:09 28.02.2019
Минтруда и соцзащиты РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Минтруда и соцзащиты РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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В Министерстве труда опровергли информацию о массовых увольнениях, грядущих в России в марте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются массовые увольнения, не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная», - заявили в министерстве.

По словам представителей Минтруда, работодатели должны сообщать о сокращении работников за два месяца до начала увольнений.

Там отметили, что в настоящее время ситуация на рынке труда в России стабильная.«По прогнозу Минэкономразвития России, в 2019–2021 годах численность безработных, по методологии Международной организации труда, будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек. Общая безработица останется на уровне 2018 года — примерно 4,7–4,8 %», - добавили в Минтруде.

Ранее в четверг газета «Известия» со ссылкой на данные мониторинга министерства сообщила о риске сокращения этой весной 115,7 тыс. человек. Отмечалось, что под сокращения сильнее всех рискуют попасть работники сферы автомобилестроения. Увольнение грозит также сотрудникам транспортной и финансовой сферы.

Темы: Рынок труда и безработица в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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