Миллиардер из трущоб - возможно ли такое чудо?

Нищий нигериец - житель Лагоса Агбула Оладотун - стал владельцем московской недвижимости стоимостью более 2 млрд рублей. ФОТО

Сам Агбула Оладотун проживает в столице Нигерии Лагосе в районе с пониженными стандартами городской застройки, как следует из его документов. То есть в трущобах. "Миллиардер из трущоб" - вероятно, так уже можно было бы охарактеризовать этого нигерийца.

Агбула Оладотун

"Это вовсе не чудо, - говорит российский предприниматель Вячеслав Рудников, - просто рейдерство и коррупция в следственных органах, прокуратурах и судах".

Владелец компаний "КС-Траст" и " Белкофорте", которым и принадлежит эта московская недвижимость, знает, что говорит. По его словам, еще в 2012 году против него было сфабриковано сначала МВД, а затем Следственным комитетом РФ уголовное дело с целью именно захвата указанной недвижимости.

Очень долго у мошенников не получалось овладеть активами, дважды дело возвращалось из судов, давление на предпринимателя усиливалось - и вот, наконец, захват удался.

Вячеслав Рудников рассказывает: "То, что происходит со мной - полный беспредел. Коррупция в правоохранительных органах, в частности, в Следственном комитете РФ зашкаливает. Почти 5 лет следователи Блинов Т.Б. и его руководитель Галашко С.К. предпринимали самые активные меры, многократно нарушая закон, чтобы реализовать рейдерскую схему захвата активов российских компаний "КС-Траст" и " Белкофорте". Действовали они, не особо скрываясь, нахраписто и цинично (оставив десятки документальных "следов" своей деятельности) в составе многочисленной организованной группы, которую возглавляет, по моему глубокому убеждению, известный рейдер и миллиардер Клячин Александр Ильич. Непосредственным исполнителем хищения выступили Сундуков Игорь Борисович, Бамгбала Адетунжи Рилван, Васин Василий Иванович. Сам Александр Клячин предпочитает оставаться в тени, как это обычно и происходит в такого рода сообществах, выдвигая на первые роли сообщников-исполнителей.

Александр Клячин

Я могу документально доказать участие этих лиц, а также следствия в захвате активов "КС-Траст" и "Белкофорте". Однако мои многочисленные жалобы в вышестоящие структуры - следствие и прокуратуру - не привели ни к чему. Я десять раз записывался на прием к руководителю СК РФ Бастрыкину, каждый раз мне отказывают в приеме. При этом в СМИ рапортуется об открытии каких-то линий, по которым бизнесмены могут обращаться с жалобами. Все это делается, вероятно, просто "для галочки". По моим обращениям к депутатам Госдумы ими были напрвлены многочисленные запросы в Генпрокуратуру РФ, в СК РФ. Всегда приходили отписки по одному шаблону.

Я абсолютно убежден, что группой Александра Клячина потрачены гигантские деньги на подкупы следователей, сотрудников прокуратуры и судов. Он, вероятно, использует свои многочисленные связи в этих структурах, добиться правды мне не удается. Клячин Александр известен как очень опытный рейдер, о его захватах достаточно много информации проходило в СМИ, очевидно, он имеет опытную натренированную команду “решальщиков” и юристов, которые и были использованы в хищении ативов " Белкофорте" и " КС-Траст". Уверен, что он как минимум предоставил свои возможности и связи для решения вопроса захвата активов, а непосредственно осуществили основные преступные действия Сундуков, Васин и Бамгбала.

Однако следствие в лице Блинова Тимура Бениаминовича и его руководителя Галашко Сергея Кимовича прикрыли этих мошенников, не возбудив уголовных дел против них, проигнорировав в нарушение закона все мои заявления о преступлении этих лиц."

Игорь Сундуков

Следствие для реализации своего замысла сфабриковало уголовное дело против собственника московской недвижимости, известного предпринимателя Вячеслава Рудникова, долгие годы действуя в сговоре с указанными лицами, пыталось захватить дорогостоящее имущество. Наконец это удалось. Для этого в организованную преступную группу мошенникам, вероятно, пришлось включить ряд сотрудников прокуратуры Москвы - как Северо- восточного округа, так и городской, - которые прикрывали действие следователей, а также совершить подкуп многих судей арбитражных судов и судов общей юрисдикции.

Стоит отметить, что следователем Блиновым Т.Б. были также совершены определенные действия по привлечению сотрудников ИМФНС номер 46 г. Москвы для совершения ряда незаконных действий в пользу рейдеров. (В редакции имеется ряд документов, свидетельствующих об этом). Сотрудники МИФНС провели регистрацию при наличии запретов суда летом и осенью 2018 года, а затем с помощью следствия окончательно закрепили переход права собственности.



Нигериец Агбула Оладотун, приехавший в Москву на несколько дней по гостевой визе, захвативший московскую недвижимость, вероятно, выступает как мелкий, но важный пособник рейдеров (в частности, своего земляка - нигерийца Бамгбалы А.Р. и, как показывают события, активного участника ОПС Клячина А.И.), и в ближайшее время эта недвижимость вместе с акциями компании, вероятно, перейдет в другие руки, подконтрольные ОПС. Обычно рейдеры после захвата собственности несколько раз меняют владельца, чтобы невозможно было вернуть ее настоящему владельцу.

Бамгбала Адетунжи Рилван

Это далеко не первое хищение дорогостоящих активов указанной ОПС Клячина А.И. за последние годы у предпринимателя Вячеслава Рудникова. Так, у него ОПС Клячина А.И. были похищены бизнес-активы в группе компаний "Эр- Стайл" стоимостью более 3 млрд рублей. Об этом неоднократно сообщали СМИ. Хищение произошло путем сговора Клячина А.И. с миноритарным акционером Васиным В.И. еще в конце 2013-2014 годов, когда Александр Клячин и Василий Васин вывели все активы из группы "Эр-Стайл" в новую компанию "Редсис". Большая часть компаний группы "Эр-Стайл" за эти годы ими обанкрочена с целью замести следы хищения.

Василий Васин

Вячеславу Рудниковау пообещали большие неприятности - и реализовали обещанное, возбудив сфабрикованное против него дело и угрожая отнять все бизнес-активы, что фактически и сделали. При этом против Вячеслава Рудникова в СМИ была развязана грязная кампания с целью оболгать и дискредитировать его - тоже обычный прием мошенников, осуществляющих захват бизнес-активов. По словам Вячеслава Рудникова, он "много нового узнал о себе" из этих заказанных рейдерами статей. Статьи были опубликованы в Интернете и в ряде таких уважаемых СМИ, как “Коммерсант”, “Московский комсомолец”, “Комсомольская правда” и “Независимая газета”.

Вячеслав Рудников отмечает: "Мы живем в стране, в которой рейдерство поставлено на поток. Наша власть, выступая публично, лишь "проявляет озабоченность" в отношении незаконного преследования предпринимателей и рейдерства. На самом деле действуют феодальные порядки - никакая собственность не защищена законом. Следователи, прокуроры и судьи на сегодня - одни из самых богатых людей в стране. Они - непременные участники рейдерских захватов, практически не бывает рейдерских атак без их участия. Единичные редкие аресты коррупционеров ситуацию не могут изменить в принципе. В реальности привлекать к ответственности нужно как минимум десятки тысяч коррумпированных следователей, прокуроров и судей. Эти люди наносят колоссальный ущерб экономике страны, по разным оценкам - до 5% ВВП страны. Каждый год триллионы рублей отбираются и похищаются у мелкого и среднего бизнеса рейдерами и сросшимися с ними в преступные группы коррумпированными представителями власти - следствия, прокуратуры, судов. Антирейдерского законодательства в стране как не было, так и нет, дела в судах пестрят совершенно дикими и абсурдными неправовыми решениями в пользу мошенников. Ежегодно более 200 тысяч дел возбуждается против предпринимателей, из них более 80% - так называемые "заказные" дела для захвата собственности этих предпринимателей".

Фото - из открытых источников

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