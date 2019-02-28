Судьи предложили ввести ответственность за «скандализацию» правосудия

21:40

В российском законодательстве должна появиться ответственность за «скандализацию» правосудия, когда происходит манипулирование общественным мнением для оказания давления на суд.

Такое предложение высказал в ходе заседания клуба имени Д.Н.Замятнина секретарь пленума Верховного суда, глава совета судей Виктор Момотов.

Он отметил, что Кодекс судейской этики возлагает на судью целый ряд ограничений при общении с журналистами, предписывает воздерживаться от любых действий и высказываний, которые «могут породить сомнения в объективности и независимости суда». Такие ограничения, подчеркнул он, действуют даже в тех случаях, когда в отношении судьи распространяется лживая и порочащая информация, пишет РБК.

«Очевидно, назрела необходимость поставить на общественное обсуждение вопрос введения ответственности за «скандализацию» правосудия. Мы готовы подключиться к этой дискуссии, в том числе в рамках рассматриваемых сегодня законодательных инициатив, связанных с установлением административной ответственности за неуважение к институтам власти», — заключил Момотов.

Поясняя значение «скандализации правосудия», глава совета судей привел англо-саксонскую правовую систему, где под этим понятием подразумеваются действия или сведения, рассчитанные на то, чтобы понизить авторитет судьи. «Особенно если осуществляется беспорядочная и необоснованная критика, подрывающая доверие общественности к процессу отправления правосудия», — добавил он.

Он подчеркнул, что уважение к суду — это необходимое условия подлинной судейской независимости, без которого невозможно построить правовое государство.