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Судьи предложили ввести ответственность за «скандализацию» правосудия

21:40 28.02.2019
Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
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В российском законодательстве должна появиться ответственность за «скандализацию» правосудия, когда происходит манипулирование общественным мнением для оказания давления на суд.

Такое предложение высказал в ходе заседания клуба имени Д.Н.Замятнина секретарь пленума Верховного суда, глава совета судей Виктор Момотов. 

Он отметил, что Кодекс судейской этики возлагает на судью целый ряд ограничений при общении с журналистами, предписывает воздерживаться от любых действий и высказываний, которые «могут породить сомнения в объективности и независимости суда». Такие ограничения, подчеркнул он, действуют даже в тех случаях, когда в отношении судьи распространяется лживая и порочащая информация, пишет РБК.

«Очевидно, назрела необходимость поставить на общественное обсуждение вопрос введения ответственности за «скандализацию» правосудия. Мы готовы подключиться к этой дискуссии, в том числе в рамках рассматриваемых сегодня законодательных инициатив, связанных с установлением административной ответственности за неуважение к институтам власти», — заключил Момотов.

Поясняя значение «скандализации правосудия», глава совета судей привел англо-саксонскую правовую систему, где под этим понятием подразумеваются действия или сведения, рассчитанные на то, чтобы понизить авторитет судьи. «Особенно если осуществляется беспорядочная и необоснованная критика, подрывающая доверие общественности к процессу отправления правосудия», — добавил он.

Он подчеркнул, что уважение к суду — это необходимое условия подлинной судейской независимости, без которого невозможно построить правовое государство.

Темы: Судебная система в России
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Комментарии читателей
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01.03.2019, 02:07
Гость: Н. В. Гоголь

На зеркало неча пенять, коли рожа крива.
01.03.2019, 01:37
Гость: Всё решает только Суд

Все Судьи очень-очень заслуженные. Вы думаете это легко - провести шесть лет на скамье юридического факультета? Это вам не на физмате или геофаке расслабляться. А уж сравнивать с отдыхом в шахте вообще неприлично. Не мешайте пахарям тёплых кресел, не подрывайте основы государства, не поддавайтесь проискам гнилого Запада!
01.03.2019, 01:13
Гость: такс

Мой дядя самых честных правил когда не в шутку занемог Он уважать себя заставил и лучше выдумать не смог
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