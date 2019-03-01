]]> ]]>
Главная В России Новости

Голодец отметила неравенство зарплат мужчин и женщин

09:08 1.03.2019
Ольга Голодец © KM.RU, Михаил Рехтин
Ольга Голодец © KM.RU, Михаил Рехтин

Размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом рассказала вице–премьер РФ Ольга Голодец на открытии форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в пятницу, 1 марта в Новокузнецке.

«При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда как у мужчин», — заявила Голодец. Одновременно вице–премьер указала на высокий уровень занятости представительниц прекрасного пола.

В форуме «Роль женщин в развитии промышленных регионов» примут участие представители 16 государств и 39 регионов РФ. Мероприятие продлится два дня, в рамках форума подпишут несколько соглашений, сообщают «Известия».

Темы: В России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.03.2019, 19:12
Гость: Вообще-то,

ей стоило бы знать, что мужчина и женщина не 2-е половинки одного целого.
А 2-а совершенного разных существа, как конструктивно, так и умственно.
01.03.2019, 16:16
Гость: А

разницу зарплат своей и других чинуш с остальным населением она не заметила?!
01.03.2019, 15:53
Гость: Этот

"приемчик" называется "пас в сторону".
Когда простые люди до предела возмущены запредельными зарплатами чиновников, им -рраз! и подсовывают "мурщин и женьщин".
Все комментарии (17)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.