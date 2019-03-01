Главе РФПИ предложили стать посредником в деле Калви

17:12

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может стать официальным посредником между конфликтующими акционерами банка «Восточный» — фондом Baring Vostok и Артемом Аветисяном. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на несколько источников.

По сведениям одного из собеседников, предложение стать медиатором в споре поступило Дмитриеву от одной из сторон бизнес-конфликта. О том, кто именно внес такое предложение, источник говорить не стал.

Басманный суд Москвы ранее отправил под двухмесячный арест основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых человек. Их обвинили в хищении 2,5 миллиарда рублей у «Восточного».

Мосгорсуд 28 февраля отклонил апелляцию Калви и оставил его под стражей. Калви, в свою очередь, объяснил свое преследование корпоративным конфликтом с владеющим третью (32,02%) акций банка «Восточный» Аветисяном и его партнером Шерзодом Юсуповым (4,8% акций «Восточного»). Именно по заявлению Юсупова было возбуждено уголовное дело против Калви, чей фонд Baring Vostok владеет 51,62% банка «Восточный».

Ни одна из сторон официальных комментариев не предоставила. Медиатор, на роль которого предлагают Дмитриева, как правило, не принимает решений сам, но может предложить варианты мирового соглашения. Основная задача посредника — подвести стороны к решению конфликта, которое устроило бы всех.

Дмитриев фактически и так выступает посредником в этом споре. Именно глава РФПИ был готов дать личное поручительство за Калви в суде. Также Дмитриев направил ходатайство в Мосгорсуд, Басманный суд и Следственный комитет с предложением перевести основателя Baring Vostok Калви и трех топ-менеджеров фонда под домашний арест.