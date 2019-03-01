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Олег Дерипаска вернулся в топ‐500 мировых богачей

17:57 1.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Российский миллиардер Олег Дерипаска вернулся в список 500 самых богатых людей мира. Об этом свидетельствуют обновленные данные, опубликованные в Bloomberg Billionaires Index.

Согласно рейтингу, Дерипаска стал богаче на 1,07 миллиарда долларов. Упрочить свое финансовое положение ему удалось в течение первых двух месяцев 2019 года. Теперь его состояние составляет 3,93 миллиарда долларов. С такими активами Дерипаска занял 490-ю строчку рейтинга.

Дерипаску обогнали другие россияне, некоторые — существенно. Так, Сулейман Керимов расположился на 483-й строчке индекса с почти 3,97 миллиарда активов. На 480-м месте списка оказался Вячеслав Кантор: его активы составляют почти 3,98 миллиарда. Сергей Галицкий с 4,06 миллиарда занял 464-ю строчку, Андрей Гурьев с 4,26 миллиарда — на 431-й строке списка.

В то же время самым богатым россиянином Bloomberg считает Владимира Потанина. Его состояние оценивается в 21,3 миллиарда долларов, что позволило ему занять 35-ю строку в общемировом списке. Чуть менее состоятельным издание посчитало Леонида Михельсона: он обладает 19,9 миллиарда, с которыми занимает 42-ю строку. Третий самый состоятельный россиянин — Владимир Лисин. У него нашли 19,3 миллиарда, которые позволили ему расположиться на 44-й строчке в списке богачей мира. Всего в этом рейтинге 25 россиян.

Самым богатым человеком планеты считается Джефф Безос. У него 136 миллиардов, и он уверенно лидирует в общем зачете. На втором месте списка — Билл Гейтс с 98,5 миллиарда. На третьем месте — Уоррен Баффет. У него 82,8 миллиарда, причем за первые два месяца 2019 года он обеднел на миллиард.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Рейтинги
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Комментарии читателей
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02.03.2019, 02:01
Гость: ага

ну слава, тебе, Господи, еще один вылез из нищеты. Следующий будет из борцов по сбору и переработке мусора. Реформы рождают великих долларовых гениев.
01.03.2019, 23:40
Гость: Русал

ушел пиндосам. И те деньги, которые путин отнял у пенсионеров и отдал дерипаске, тоже?
01.03.2019, 21:58
Гость: Весь

расеянский народ просто вне себя от радости за всех вышеперечисленных евреев!
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