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Эффективность губернаторов будут оценивать по качеству дорог

11:58 1.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Минэкономразвития внесло в правительство проект методики оценки эффективности губернаторов, в котором предложило оценивать глав регионов по качеству дорог, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Губернаторов станут оценивать по выполнению федерального проекта «Дорожная сеть». По предложенной методике главы регионов смогут получить самый высокий балл (0,5) за ремонт региональных трасс, 0,35 — за ремонт дорог в агломерациях с населением более 200 тысяч человек, еще 0,15 — за снижение доли перегруженных дорог.

Если губернаторы выполнят план более чем на 90%, то получат высокие баллы, если менее 80%, то оценки будут значительно ниже.

В Минэкономразвития и в Минтрансе, разработавшем часть методики о дорогах, не прокомментировали это предложение.

В 2017 году в нормативном состоянии находились 43,1% региональных дорог, без перегрузок работали дороги в 22 регионах. Больше всего перегруженных дорог в Чувашии, Владимирской области, Дагестане, Ингушетии, Крыму, Ханты-Мансийском автономном округе, Томской области.

Темы: Россия, Развитие регионов в России, Ситуация на дорогах в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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01.03.2019, 19:27
Гость: Тады

щебеночкой и грейдером, каждодневно.
И будет иМ счастье, в ежемесячно-пожизненном финансировании работ..
01.03.2019, 19:01
Гость: Гость

А как быть если "земля асфальт отвергает"?
01.03.2019, 18:32
Гость: простаку

Нет, ваше.., сродни "методики" определения качества жизни рядовых жителей по количеству запусков ракет.. на душу населения.
Уровень состояния-удобства перемещения по авто и пр.дорогам -это лишь показатель затратности-себестоимости движения техники и логистики -цены для конечных потребителей..
Качество жизни рядового обывателя определяется, во 1-х: ценой, уровнем, доступностью.. соц.быта-мед.обслуживания-образования-прод.безопасности-личной безопасности и пр., и пр.
Только не надо ссылаться на то, что от качества дорог зависит цена для конечного потребителя, а потому это компонента его качества жизни..
Да, есть такое дело, но очень и очень опосредственно..
В РФ, она многократно нивелируется посредническими шарашками-откровенной спекуляцией и отмороженными банковскими кредитами..
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