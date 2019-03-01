Эффективность губернаторов будут оценивать по качеству дорог

11:58

Минэкономразвития внесло в правительство проект методики оценки эффективности губернаторов, в котором предложило оценивать глав регионов по качеству дорог, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Губернаторов станут оценивать по выполнению федерального проекта «Дорожная сеть». По предложенной методике главы регионов смогут получить самый высокий балл (0,5) за ремонт региональных трасс, 0,35 — за ремонт дорог в агломерациях с населением более 200 тысяч человек, еще 0,15 — за снижение доли перегруженных дорог.

Если губернаторы выполнят план более чем на 90%, то получат высокие баллы, если менее 80%, то оценки будут значительно ниже.

В Минэкономразвития и в Минтрансе, разработавшем часть методики о дорогах, не прокомментировали это предложение.

В 2017 году в нормативном состоянии находились 43,1% региональных дорог, без перегрузок работали дороги в 22 регионах. Больше всего перегруженных дорог в Чувашии, Владимирской области, Дагестане, Ингушетии, Крыму, Ханты-Мансийском автономном округе, Томской области.