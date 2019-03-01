Суд освободил из-под стражи предшественника Арашукова в Совете Федерации

20:49

Мосгорсуд освободил экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, которому вменяется мошенничество на 110 млн руб.

Об этом РБК сообщил его адвокат Руслан Коблев. Он также отметил, что суд отказался продлевать арест свыше предельного срока.

Отмечается, что 69-летний Дерев не присутствовал в суде из-за проблем со здоровьем. С предыдущего заседания его увезли с гипертоническим кризом.

Дерев находился под стражей с марта 2018 года. Он является свидетелем обвинения по делу своего сменщика в Совфеде Рауфа Арашукова.

«Суд освободил Дерева в зале суда, признав, что отсутствуют основания содержать его под арестом. Он освобожден вообще без меры пресечения», - уточнил в беседе с РБК еще один защитник экс-сенатора Кирилл Бельский.

Окружение Дерева связывает его преследование с конфликтом, который был между ним и семьей Арашуковых. Так, дело о хищениях на предприятиях было возбуждено спустя неделю после интервью Дерева «Российской газете», где сенатор упомянул фамилию Арашуковых в контексте убийств в 2010 году лидера черкесского молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Дерев также давал свидетельские показания по делу об убийствах.