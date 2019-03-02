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Умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов

14:44 2.03.2019

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге. Ему было 88 лет.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Причиной смерти Алферова стала острая сердечно-легочная недостаточность, рассказали РИА Новости в Санкт-Петербургском национальном исследовательском академическом университете РАН.

В конце ноября Алферов попал в больницу после того, как ему стало плохо на заседании РАН. Первоначально сообщалось об инсульте, однако затем в Академии наук пояснили, что это был гипертонический криз.

Дата и место прощания с ученым пока не определены, сейчас семья решает этот вопрос.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Лауреат Нобелевской премии по физике (премия 2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов). Вице-президент РАН с 1991 до 2017 года.

Темы: Нобелевская премия и ее лауреаты, Фундаментальная наука в России
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Комментарии читателей
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02.03.2019, 19:59
Гость: Евсей

Среди умерших всегда есть те, о ком испытываешь особое сожаление. Вот и Жорес Иванович ушел навсегда, а ведь великий ученый был. Как ни грустно, но был.
02.03.2019, 19:57
Гость: Ничего, ничего

У нас еще есть Домофон. Он сказал, что у него монографий как гуталину на фабрике.
02.03.2019, 19:10
Гость: Ray Bloom

Жаль,хороший был мужик.
Все комментарии (15)
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