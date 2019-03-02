Умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов

14:44

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге. Ему было 88 лет.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Причиной смерти Алферова стала острая сердечно-легочная недостаточность, рассказали РИА Новости в Санкт-Петербургском национальном исследовательском академическом университете РАН.

В конце ноября Алферов попал в больницу после того, как ему стало плохо на заседании РАН. Первоначально сообщалось об инсульте, однако затем в Академии наук пояснили, что это был гипертонический криз.

Дата и место прощания с ученым пока не определены, сейчас семья решает этот вопрос.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Лауреат Нобелевской премии по физике (премия 2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов). Вице-президент РАН с 1991 до 2017 года.