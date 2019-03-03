В Госдуму внесен законопроект о реестре недобросовестных родителей

08:55

В Госдуму внесен законопроект, который позволит повысить защищенность детей-сирот. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, в России появится реестр "недобросовестных" родителей.

"Предлагаемые изменения позволят исключить передачу детей на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями", - говорится в описании документа.

По закону, люди, лишенные родительских прав или отстраненные от обязанностей опекуна (из-за того, что плохо выполняли свои обязанности), не могут снова усыновить ребенка. Однако на практике такие случаи происходили неоднократно. Причина - "отсутствие механизма обмена между компетентными органами сведениями о таких лицах", пишет РГ.

Новый законопроект Министерства просвещения предполагает, что будет создан не только единый реестр людей, лишенных родительских прав или ограниченных в них, но и будет определен порядок межведомственного обмена информацией о "недобросовестных" родителях. Таким образом, люди, лишенные родительских прав, например, в одном регионе, не смогут переехать в другой регион и снова взять там под опеку малыша.