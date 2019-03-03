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В Госдуму внесен законопроект о реестре недобросовестных родителей

08:55 3.03.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Госдуму внесен законопроект, который позволит повысить защищенность детей-сирот. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, в России появится реестр "недобросовестных" родителей.

"Предлагаемые изменения позволят исключить передачу детей на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями", - говорится в описании документа.

По закону, люди, лишенные родительских прав или отстраненные от обязанностей опекуна (из-за того, что плохо выполняли свои обязанности), не могут снова усыновить ребенка. Однако на практике такие случаи происходили неоднократно. Причина - "отсутствие механизма обмена между компетентными органами сведениями о таких лицах", пишет РГ.

Новый законопроект Министерства просвещения предполагает, что будет создан не только единый реестр людей, лишенных родительских прав или ограниченных в них, но и будет определен порядок межведомственного обмена информацией о "недобросовестных" родителях. Таким образом, люди, лишенные родительских прав, например, в одном регионе, не смогут переехать в другой регион и снова взять там под опеку малыша.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Проблемы материнства и детства в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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03.03.2019, 12:28
Гость: цирк

Жизнь все более и более напоминает опытную животноводческую станцию-ферму, где непрерывно ведется селекция стада.
Реестры говорите, ну-ну..
03.03.2019, 12:11
Гость: gvozd

опубликованному на сайте кабмина
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опять американские агенты пропихивают американский сатанизм и Внесудебную Расправу.
нельзя этого делать.
есть Законы и есть Суд.
никакого Пожизненного поражения в правах и создание Категорий Граждан пораженных в правах - Нет в Конституции рф.
создание бесконечного количества секретных баз данных куда вас могут занести даже без вашего ведома - это американский подход Контроля за населением со стороны Олигархии.
это дорога в преисподню.
они всегда оправдывают такие действия якобы защитой ваших интересов и осбенно детей..
только почему то штат фашингтон имеет Наибольшее количество пропавших детей в сша.. и похоже во всем мире.
03.03.2019, 12:07
Гость: Алмаз

...и вообще, надо создать реестры непорядочных людей, недобросовестных работников, плохих врачей, агрессивных водителей и т.д. и т.п. Кроме того, надо дать свободный доступ всем желающим к этим реестрам. Вот тогда перестанут попадать на работу проходимцы, исчезнет мошенничество с недвижимостью, людей начнут вылечивать, а не лечить, вытягивая деньги... Короче говоря, настанет райская жизнь, но только для тех, кто не попал в реестры. А что делать тем, кто попал? Или спрошу так: что делать с теми, кто попал в реестры?
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